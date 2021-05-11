5000元消費券｜民主黨倡加碼至1萬 　長者可領現金、未成年都有份

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-11 13:37

政府最快於暑假派發5,000元「電子消費券」，民主黨今（11日）召開記者會，建議政府加碼至一萬元，並涵蓋至18歲以下的市民，以及向60歲以上長者派發現金或實體消費券。 民主黨經濟及工商政策發言人陳堡明指，政府派發5000元消費券，市民即使想購買大型傢俬亦未必足夠，促政府加碼至一萬元。他又指，政府使用派發消費券的電子渠道限制甚多，建議增加「PayMe」應用程式發放，方便更多市民使用。

民主黨福利政策副召集人蘇逸恒表示，不少長者沒智能手機，難以使用電子消費券。他認為政府應更貼地，考慮為60歲以上的長者，派發現金或實體消費券。

蘇逸恒又指，政府應盡快交代，以八達通使用電子消費券，是否需要使用八達通電話應用程式或個人八達通。

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倡向18歲以下市民派發生活資助

民主黨青年政策副發言人曾自鳴表示，消費券應涵蓋18歲以下的市民，並以派發生活資助取代，認為政府可透過學資處或相關渠道形式發放，從而降低行政費用。

對於有立法會議員建議，市民打疫苗後可獲3000元消費卷，蘇逸恒稱不同意以此方式利誘市民打針，強調部分市民的身體未必適合接種疫苗，以「博一搏」的心態危險。