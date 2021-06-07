5000元消費券｜陳茂波：本月底公布發放期數等詳情　7月接受登記

撰文： 林劍 周禮希 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-07 17:22

立法會今日（7日）召開財經事務委員會，財政司司長陳茂波出席會議並簡報香港整體經濟最新狀況。 《香港01》今報道，5000元電子消費券計劃暫定於7月初開始接受申請，市民可於網上登記或填表。陳茂波在會上表示，過去一段時間就計劃收集到很多寶貴意見，現時準備工作已進入最後階段，包括與四間電子支付工具進行系統測試，確保登記流程暢順；若測試結果滿意，將於本月下旬公布詳情，包括登記手續及發放安排，並在7月內接受登記。 至於發放期數，陳茂波指月底一併公布，會盡量保持彈性。

陳茂波提到，2021年隨環球經濟動力加強，扭轉連續六季下跌，按年上升7.9%，按季增速加快至5.4%，連續三季錄得增長，但整體經濟活動低於衰退前水平，主要由貨物出口帶動。

他指本港出口按年升30.2%，跨境運輸及商業服務提升，內部需求由於疫情影響，第一季1.6%輕微實積增長，4.5%投資溫和上升開支。在個別經濟環節，食肆總收益按年跌幅收窄至8.7%，單計3月更有20.1%增幅。4月零售業銷貨量上升10.9%。旅遊方面持續低迷。

▼消費券申請、使用13大須知 3類人不可領取▼

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政府經濟顧問歐錫熊表示，在通脹方面，今年首4個月相當輕微，已預期會有所上升。至於樓市方面，歐指過去數月市場相當活躍，但仍低於2019年的高位。他指，大家對經濟前景的預期有改善，而市民的置業負擔指數仍然偏高。

歐錫熊指，預料香港經濟在今年餘下時間會進一步復蘇，服務輸出相信仍有一定壓力，料本地只要控制疫情，提升疫苗接種率，相信經濟會逐步上升，而今年經濟增長率為3.5%至5.5%。

金融界陳振英問及，樓價升幅高於收入增長，但又顯示買家有經濟能力，問陳茂波如何評估。陳茂波回應指，相信未來樓市供應5年平均每年18000多一些，高過去5年5%，呼籲市民量力而為。他又指，目前買家需要通過壓力測試，目前雖然息率較低，但未來息率不知會否上調，目前仍算安全。他指，今年經濟增長率為3.5%至5.5%，如果疫苗接種率上升，有機會令經濟上升，希望接種率盡快提高。

經民聯張華峰問及郊野公園邊陲發展的可行性，陳茂波指，發展局局長已表示並非現屆政府的優先工作。

陳茂波：6月下旬一併公布分多少次派發消費券 會提供一定彈性

民建聯李慧琼問及，人民幣近期利好，指陳茂波預料香港通脹低，她擔心在資產價格上升及內地原材料上升，導致基層生計不景，關注消費券會否提早派發。

歐錫熊回應指，今年前4個月的通脹率接近0，但要留意外圍經濟情況，例如美國的通脹率需要留意；匯率方面，人民幣兌美元的確有上升，但入口價格按年只升1%，但對通脹的影響不大。

消費券方面，陳茂波表示，6月下旬會公布詳情，至於分多少次派發將於屆時一併公布，會提供一定彈性。