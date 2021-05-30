陳茂波：近十年予人感覺香港發展停滯　國安法後「由亂轉治」

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-05-30 11:55

財政司司長陳茂波今日（30日）發表官方網誌，稱過去近十年的香港，予人發展停滯的感覺，特別是政治爭拗不斷、議會內耗空轉日趨嚴重，窒礙了政府的治理效能。他認為，自去年國安法立法至今，香港迅速由亂轉治，目前港府首要做好防疫抗疫工作，辦好未來三場重要選舉也很關鍵，同時需要部署善用新的政治環境，以創新思維全力破解深層次問題。

陳茂波今日在官方網誌表示，回望過去近十年的香港，往往予人發展停滯的感覺。（資料圖片)

陳茂波今日在官方網誌表示，近年鄰近城市高速發展，而且機遇處處，回望過去近十年的香港，往往予人發展停滯的感覺，特別是政治爭拗不斷、議會內耗空轉日趨嚴重，窒礙了政府的治理效能。

看似不可能解決的制度問題，由本質研判

他認為，自2020年國安法立法至今，香港迅速由亂轉治，根據這兩年的制度改革經驗，即使面對又大又難、甚至看似不可能解決的制度性問題，只要能從問題的本質著手正確研判，問題都會迎刃而解。

理順政治秩序 未來集中精力處理社會、經濟及民生

他指，「一國兩制」之下，基本法保障香港實行資本主義和普通法制度、司法獨立、資金自由進出、貨幣自由兌換，以及可自行訂定稅制。歷史的發展和這些制度優勢，讓香港成為國際和內地人才及資金的匯聚地，以及「引進來」和「走出去」的高效平台。

他續指，香港的發展軌跡是必須面向國際，緊靠國家卻是根本，如何更好地融入國家發展大局，關係到香港未來的繁榮和機遇。而在新選舉制度下，他認為，「行政主導」的政治體制得以加強，政府的治理效能得以提高，未來將可以集中精力處理社會、經濟及民生等議題，包括土地房屋等，特區政府須匯聚最大能量，與社會各界合力解決問題。