故宮博物館明年中開幕　北京借880件展品　西九7月推單車Busking

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-07 20:08

西九文化區的故宮文化博物館正興建得如火如荼，預料最快明年7月對外開放。故宮文化博物館館長吳志華表示，屆時會有約880件展品從北京運抵本港，是北京故宮創立以來，借出最多文物的一次，包括多件珍貴文物，現正等待內地部門審批，名單會在今年9月全面公開。 西九文化區管理局署理行政總裁馮程淑儀指，今年7、8月會在西九藝術公園設「單車busking」，屆時會有「可以彈琴的車」，是世界新猷。她指街頭表演絕對可以用來宣傳故宮文化博物館，甚至與傳統中國戲曲結合，作為現代化的演繹手法，吸引年輕一代的觀眾。

西九文化區管理局署理行政總裁馮程淑儀指，未來7月及8月都在藝術公園設「單車busking」，屆時會有「可以彈琴的車」，是世界少有的新猷。（資料圖片 / 李澤彤攝）

吳志華在立法會一個聯席會議介紹故宮博物館，他指博物館大樓幕牆工程及緊急車輛通道已完成，預計今年第三季取得佔用許可證，明年3至4月完成內外裝修，之後花約一個月時間清潔，然後讓北京故宮博物館將宮藏送港。他強調這並非北京的分館，未來博物館9個展廳當中，有兩個展廳會介紹香港文化，讓展品有關與香港當代藝術「對話」。

他又指，北京故宮向他們借出880多件藏品，是自1925年創立以來第一次借出如此大批文物，而且有關文物不少是北京故宮博物館的鎮館之寶，惟目前仍待審批，希望9月可以公布。

西九推「單車Busking」 周浩鼎倡吸引支持者到博物館

西九文化區管理局署理行政總裁馮程淑儀指，今年7月、8月都在藝術公園設「單車busking（街頭表演）」，屆時將設有「可以彈琴的車」，是世上新猶，亦計劃在東京奧運期間，在西九文化區直播賽事。



她又希望發展世界性的爵士音樂節，「12月如果請到坂本龍一（電影配樂大師）來港最好」。

香港故宮文化博物館館長吳志華表示，他們的目標是成為世界一流的博物館，推動公眾對中國藝術和文化的研究和欣賞。（張浩維攝）

民建聯周浩鼎問到，可否引申吸引喜歡busking的朋友，到故宮博物館參觀，馮程淑儀回應指，街頭表演絕對可以用來宣傳故宮文化博物館，甚至與傳統中國戲曲結合，作為現代化的演繹手法，吸引年輕一代的觀眾。

吳志華聽後讚周浩鼎的建議「好鬼好」，令他想到可與年輕人參與文物復修，例如幫學校維護獎盃等，推廣文化。

料一年200萬人參觀 初期先預約分流

姚思榮問及故宮館人流、紀念品方面會否需要與北京商討專利費、導賞設備等，吳志華回應指，導賞方面會向本港6000名導遊做足培訓、會開發技術不騷擾到其他遊人，例如5G連接手機，亦會訓練學生、業界擔任導賞員。

人流方面，吳志華料一年會有200萬參觀者，料不少集中在早上11時及下午2至3時，故正考慮以分流模式處理，但收費方面目前未有方案，因為要考慮博物館的財務、票價收費不能令人卻步等。他提到，整個博物館難以做到自負盈虧，但有酒店、餐飲作為整個收入來源。

經民聯劉業強表示，要考慮開放性、針對不同階層的市民定價、推出會員制。吳志華指，博物館將為學生、長者和低收入人士提供優惠票價，不希望有人因為入場費問題未能入內參觀；亦會設不同等級的會員制，包括全年無限次入場等，形容是拓展可持續財政方案的重要方法。