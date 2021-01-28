西九M+博物館上月獲入伙紙　料本年底開幕　故宮博物館年底竣工

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西九文化區管理局董事局今(28日)召開會議，西九文化區管理局署理行政總裁馮程淑儀表示，M+大樓及毗鄰的修復保管中心已於上月底獲發入伙紙，M+團隊於本月搬進大樓辦公，並開始整理藏品和佈展工作，為博物館於本年底開幕做好準備。至於故宮文化博物館大樓的建築工程進展亦見順利，有信心可如期於今年11月竣工。

西九文化區管理局署理行政總裁馮程淑儀表示，M+大樓及毗鄰的修復保管中心，已於上月底獲發入伙紙。(資料圖片)

馮程淑儀今日於會議上匯報西九文化區多項工程進度，她提到，故宮文化博物館大樓的建築工程進展順利，目前正鋪設大樓的鋁質飾面幕牆及組裝內部機電設備，另下月會安排進行各機電系統測試，料可於今年第二季向屋宇署及消防處申請展開相關法定程序。管理局有信心可按原定計劃於今年11月竣工，然後展開展廳裝修工程，另相關文物將可於明年上半年陸續付運抵港。

她又表示，M+大樓取得入伙紙後，率先啟用了提供約150個車位的M+地庫停車場，令西九文化區於周末及公眾假期期間所提供的公眾泊車位數目增加至約480個。馮程淑儀又表示，連接戲曲中心地庫與港鐵柯士甸站的柯士甸道行人連接系統，在完成所有法定檢查並取得完工證明書後，預計可於今年第一季開放予公眾使用。該連接系統將會為由港鐵柯士甸站前往戲曲中心的觀眾和市民，提供更便捷通道。

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