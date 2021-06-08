六四32︱區議員派蠟燭被警告　林鄭：公帑用得不當署長「孭重飛」

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-06-08 12:44

今年支聯會六四集會被禁，多名區議員在地區派發白色蠟燭，部分人呼籲市民自行持燭光悼念死難者。民政事務總署之後向多名區議員發信，稱收到投訴指區議員正進行一些與區議會的工作無關，影響地區和諧，甚至可能違法，鼓勵及協助公眾人士參與未經批准集結。亦有區議員上呼籲在六四當晚「為環保熄燈一小時」，遭民政署警告而叫停。 特首林鄭月娥今日（8日）出席行政會議前被問到事件時，她指現屆區議員行為「前所未見」，如果區議會公帑用得不當，民政事務署署長「孭好重飛」，因此要作出適當行動。

▼多名區議員因派發蠟燭收民政署警告信▼

重申取締支聯會與否要「依法辦事」

林鄭月娥指：「現屆區議員實在為政府，特別是民政事務總署帶來很大的考驗和挑戰，很多他們的行為都是前所未見的。民政事務總署作為管理地方行政、區議員撥款，包括薪酬和開支的管制人員，如果公帑用得不得當，沒有按區議會條例和區議員職權去用，民政事務總署署長要『孭好重飛』，因此他們一定要按這個態度和立場處理這些前所未見的區議員行為，作出適當的回應。」

有記者關注到，今年六四集會再度被禁、支聯會屢被親中人士指控違反國安法下，政府是否有取締支聯會的打算。林鄭重申要依法辦事，除了需看法律內容，也要搜集證據，才作規管行為，並交由律政司作出檢控決定。

區議員反駁：蠟燭從無打算報銷 批民政署「當正自己皇帝」

荃灣區議員林錫添今早在商台節目上表示，「熄燈一小時」活動是為了響應環保，因為今年5月天氣熱、市民耗電量高，沒有指明什麼時間，由始至終沒有提過任何政治目的，也無呼籲過任何人參與任何集會；派發的電子蠟燭亦是讓市民在熄燈期間照明用，開支也沒有打算向政府報銷，對民政署指控感到無奈及莫名其妙。他事後向荃灣民政署了解，對方竟也表示「不清楚」。

油尖旺區議員胡穗珊亦指，其所屬組織「社區前進」於六四當晚開設街站派發蠟燭，隨即被民政署指控「破壞社區和諧」、「與區議會職能無關」，但嚴格來說賣旗也不是區議會職能，卻從來沒有人說過區議員參與賣旗活動有問題。她亦指，派發蠟燭是區議員自己的事，亦無動用區議會的資金，批評民政總署「當正自己係皇帝，自己覺得唔啱就警告一下你，但又唔講清楚理據。」

她又苦笑指，談到「影響社區和諧」，自己在新年期間製作橫額向市民拜年，不久後就被人鎅爛，反問到底是誰「影響社區和諧」。