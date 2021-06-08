於電台節目批林鄭「冇視野」　何柱國︰全香港因你自把自為被制裁

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-06-08 02:56

全國政協常委何柱國昨（8日）電台節目《光明頂》任嘉賓，於直播期間回應林鄭月娥早前談擔任特首的「甜酸苦辣」言論，何指：「你（林鄭）有冇諗到，你俾人私人制裁啫，但你害到我哋香港俾人制裁，你知唔知呀！全香港因為你無聽勸告，自把自為，令到香港（被）制裁。你被私人制裁好似好痛苦，咁我哋受苦又點樣呀?」

何柱國指香港於反修例事件後被制裁，原因是林鄭的「私人行動」，他直言：「點解我講私人行動？我哋一直以為係中央叫你（林鄭），結果一年前英國嘅大使(中國前駐英大使劉曉明)正式講呢個係香港自己要做嘅事。」何柱國續指︰「所以你（林鄭）怨乜嘢啫？你諗吓我哋香港人點呀？」

何柱國又批評林鄭「冇視野，經驗唔夠」，指做領袖不是「歎世界」，質疑林鄭：「你(林鄭)唔好埋怨話無六親，你冇六親係反修例之前，定係反修例之後？」

何柱國指林鄭訴苦行為是「粵語殘片」，他說「佢(林鄭)呢套嘢係劇本，佢有個目的，第一係講俾人聽做呢份工有幾委屈、幾犧牲自己；同埋一樣嘢，要制裁一世，佢要警告人哋，你嚟參選要俾人制裁一世㗎！」

全國政協常委何柱國任《光明頂》嘉賓時狠批林鄭。（資料圖片／張浩維攝）

林鄭早前分享任特首「甜酸苦辣」︰預咗一世被制裁

事緣民建聯早前舉辦首屆「政道」治政理念研習課程，由特首林鄭月娥任開學禮主禮嘉賓，林鄭更親自授課，題目是「為政之道——從宣誓說起」。據聞，林鄭月娥與學員閉門交流其間，大談擔任特首的「甜酸苦辣」，坦言「預咗一世被制裁」，因翻查美國政府制裁伊朗官員紀錄，被制裁者即使日後不在位，仍繼續被制裁。林鄭又提到，擔任特首要犧牲私人空間和時間，除了工作還是工作，與親威已沒太多來往，亦沒有邀請他們到禮賓府，因為要做到「whiter than white」，每件事都要小心。

率先表態考慮選特首 何柱國多次刊全版廣告向林鄭「進言」

特首選戰明年3月舉行，何柱國3月11日在電視訪問率先表態考慮選特首，但前提是林鄭月娥競逐連任，「如果林鄭月娥特首出來再參選特首，我一定出來，目的想找個機會和她辯論。」他稱參選並非為贏，而是辯論，「因為她曾說過一句說話，她認為她『建設多於破壞』，我對這說話有些不同看法。所以我想看看她建設了甚麼。」被問到林鄭破壞了甚麼，何柱國只說，「所以我們大家辯論。」

同日傍晚林鄭在記者會被問到，如何看何柱國考慮選特首及提出辯論，她僅稱：「我時常好歡迎同議會或一啲人士談論香港議題，只要大家都係客觀、持開放態度，擺事實講道理，呢個係隨時歡迎。」

何柱國過去亦多次在報章刊全版廣告向林鄭月娥「進言」，例如去年4月向林鄭發公開信，上款為「我最敬的、敬重的林鄭特首」，信中指香港經歷去年社會運動的「人禍」，如今又遇上疫情「天災」，「真是黑到無得再黑，別的地方比我們幸運得多，因為沒有人禍。」他比喻香港如中了七傷拳「廢晒武功」，「民不聊生、百業蕭條，市民心情壞透」。