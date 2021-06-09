新民黨推百萬大抽獎谷針　葉劉送罕有鑲鑽勞力士　只限黨員參加

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-09 17:13

政府上周推出「全民起動 快打疫苗」活動，政、商界不少人呼籲推出抽樓及其他抽獎活動，而政黨方面則由新民黨打響頭炮，推出總值過百萬元的獎品大抽獎，當中包括該黨主席葉劉淑儀90年代慶祝自己升職購入的勞力士鑲鑽腕錶，但只有新民黨成員、登記為「新民之友」市民，與新民黨職員才可參與抽獎。 葉劉淑儀表示，他們很希望協助政府抗疫，指本港已打齊兩針的人口只有120萬，比倫敦、紐約等低，認為對社會保障不足，強調增加香港競爭力最重要是打針。 葉劉強調，要求參加抽獎者加入新民黨或成為「新民之友」，是參考私企做法，希望提升中獎機會並方便管理，強調並非為了宣傳新民黨。有記者問她，今次抽獎安排是否為競選特首鋪路時，葉劉回道：「我諗你真係想得太多喇，我覺得香港市民及選委都很聰明。」

有記者問葉劉，會否認為登記「新民之友」的做法，令「黃營」人士不願參與抽獎。她認為毋須如此區分，歡迎所有人加入成為朋友，強調舉辦抽獎是為了鼓勵接種疫苗。

90年代購入鑲Tiffany寶石 勞力士送贈錶盒

葉劉淑儀在記者會上指，在自己呼籲下抽獎活動獲得不少支持，故獎品總值近100萬元。她介紹自己捐出的勞力士腕錶時指，該錶為18K金、原裝錶面，鑲有鑽石及兩粒綠色Tiffany寶石。

她介紹指，自己在90年代購入，當時價值1萬美元，相信現時已升值不少，而且腕錶已找勞力士幫忙打磨、檢查，更獲贈錶盒，證明是正貨。

葉劉淑儀之後指，該錶是1991年出廠，是她由副行政署長升任副工商司時慶祝所購入的。她亦表示自己及女兒日常都佩戴智能手錶為主，即使捐出手錶亦不會太過可惜。

連腕錶共4份「鑽石大獎」 亦有2000份咖啡兌換券

新民黨捐出的其他獎品，包括已被認購，由葉劉捐出的紀念鈔，該獎品換成捐4張價值一萬元的購物禮券。同時，獎品亦有不少由新民黨成員捐贈的鑽飾，包括贈14K白金鑲天然鑽石吊墜、14K白金3卡31鑽石手鍊、18K白金1卡鑽石首飾套裝，其他獎品包括智能手機、手提電腦、2,000張咖啡兌換券、價值13萬元的體檢禮券50張、價值30萬元的500張2人行本地遊套票等。

葉劉淑儀笑言，如果參加抽獎的反應熱烈，不排除黨員會再作捐贈，提高中獎機會。

分三次抽獎 曾中獎者可以再中

抽獎資格方面，只要是年滿18歲，已在香港接種兩劑疫苗，並且是新民黨黨員、新民之友或該黨職員都可參與抽獎，並將於7月、8月及9月分三次抽獎，曾中獎者亦可以再中獎。

有興趣者可到葉劉淑儀或容海恩的議員辦事處、新民黨總部，或上網登記成為「新民之友」。抽獎將於6月29日10時開始登記， 至8月31日下午6時截止。

新民黨副主席黎棟國指，注射疫苗是世上唯一方法保護自己、家人，希望市民在9月前打疫苗。