新民黨百萬谷針大抽獎　送簽帳額、旅遊餐飲禮券　想抽要先入會？

自特首林鄭月娥上周提出「全城起動」接種疫苗後，獲社會各界熱烈響應，除了送樓外，亦有現金及黃金大抽獎、有薪假期等。林鄭今早透露，所有獎品價值更已超過1.2億元。

至於在政界，早前一直未見有政黨響應呼籲提供奬賞「谷針」，及至今日終於由新民黨「打響頭炮」，公布將舉辦「疫苗百萬大抽獎」，一眾黨員捐出的獎品總值超過100萬元，但據聞抽獎只開放給該黨黨員及「新民之友」參與，其他市民只能「得個恨字」。