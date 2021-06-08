新民黨百萬谷針大抽獎　送簽帳額、旅遊餐飲禮券　想抽要先入會？

撰文：文維廣
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自特首林鄭月娥上周提出「全城起動」接種疫苗後，獲社會各界熱烈響應，除了送樓外，亦有現金及黃金大抽獎、有薪假期等。林鄭今早透露，所有獎品價值更已超過1.2億元。
至於在政界，早前一直未見有政黨響應呼籲提供奬賞「谷針」，及至今日終於由新民黨「打響頭炮」，公布將舉辦「疫苗百萬大抽獎」，一眾黨員捐出的獎品總值超過100萬元，但據聞抽獎只開放給該黨黨員及「新民之友」參與，其他市民只能「得個恨字」。
葉劉接受查詢時解釋，受《賭博條例》規限，「推廣生意的競賽」不可提供現金獎，故一般大抽獎只可提供信用卡免找數簽帳額等，以免有違法風險。（資料圖片）
有知情者說，今次大抽獎是為了響應特首呼籲，提供獎賞鼓勵市民接種疫苗，作為黨主席的葉劉淑儀，「當然係捐出最大份」，奬品預料包括旅遊、餐飲禮券等，並會分開數輪抽獎，詳情將於明日正式公布。
至於為何沒有提供現金大抽奬，葉劉接受查詢時解釋，受《賭博條例》規限，「推廣生意的競賽」不可提供現金獎，故一般大抽獎只可提供信用卡免找數簽帳額等，以免有違法風險。
▼信和及華置捐觀塘凱滙一房單位作抽獎▼
會員及新民之友有抽獎 合共約數萬人
但據聞新民黨今次的大抽獎，並非公開給全港市民參加，而是「會員限定」，即只限該黨黨員及「新民之友」參加，合共約數萬人。有該黨中人笑言，由於參與人數有所限制，加上獎品數目不少，相信中奬機會必定高過「抽中層樓」。
有新民黨中人鼓勵筆者加入「新民之友」，「填張表就入得架喇！」
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