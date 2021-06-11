周庭明日刑滿出獄　盼可暫時休息　仍有一《國安法》案件在身

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-11 12:55

前香港眾志成員周庭因前年6.21包圍警察總部事件，去年底被判即時入獄10個月，並於大欖女懲教所服刑，將於明日（12日）刑滿出獄。 周庭Faceboook專頁2月發帖指，周庭在獄中主要的生活是看書、聽電台，及期待收信來解悶。她又稱獄中精神和身體狀況都吃不消，希望6月出獄後可有休息的空間。但周庭在服刑後，現時仍有一宗涉違反《國安法》案件在身，案件暫未審議。

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周庭因參與去年6.21包圍警察總部，及後承認煽惑他人參與未經批准集結，以及參與未經批准集結兩罪，被判即時入獄10個月，其後被拒絕保釋申請需繼續於大欖女懲教所服刑。消息指，周庭將於明日（12日）刑滿出獄。

去年8月涉違《國安法》被捕 形容「係最驚一次」

但周庭在出獄後，仍有一宗涉違反《國安法》案件在身。警方在去年8月10日以《港區國安法》拘捕壹傳媒創辦人黎智英、前香港眾志成員周庭等10人，指周庭涉嫌觸犯違反《港區國安法》下的「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，她當時獲准以港幣2萬元及18萬元人事擔保保釋。

周庭當時指，自己曾被警方拘捕四次，惟形容「今次係最驚嘅一次」。她批評特區政府以《港區國安法》打壓異見人士，認為香港人爭取民主「係好難嘅路」，即使要面對判刑，仍無悔成為爭取民主的其中一人。

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6.21圍警總案各被告及案發經過