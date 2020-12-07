周庭周三申請保釋　憶戰友、支持者送別囚車：令我好感動

周庭早前因去年「6.21」包圍警總事件，被控煽惑他人參與未經批准集結及參與未經批准集結兩罪，認罪的周庭上周被入獄10個月。周庭透過友人在社交網頁發文，指將會在周三（9日）在高等法院申請保釋，又說在判刑當日，看到很多人送別囚車，令她非常感動，「感動到靠在旁邊的婆婆身上喊，連送車師追上來舉嘅牌都睇得好清楚。」

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貼文提到，周庭判刑後第4天，現身處二人隔離倉，周庭表示，這段時間收到很多人的關心同祝福，知道好多人向她說生日快樂、平安、健康，她感謝和收到大家的心意，「我將會喺星期三喺高等法院申請保釋，希望到時可以保釋到出黎，親自同大家講句多謝。」

周庭憶述，在判刑當日，看到很多人送別囚車，令她非常感動，「感動到靠在旁邊的婆婆身上喊，連送車師追上來舉嘅牌都睇得好清楚。」周庭續說，在這段時間收到不少信件，令她感到鼓舞，「因為知道外面有人支持自己，先會有力量捱落去。希望各位旁聽師同寫信師關注我之外，都能更加關注其他在囚嘅手足。」

周庭日前撰寫公開信，提到判刑翌日是她的24歲生日，擔心不能適應監禁生活，也怕生日要在鐵窗中度過。她提到，在大欖女子懲教所等候判刑期間天氣轉冷，睡鐵板床即使蓋上床單還是很冷，曾試過清晨被冷風吹至睡醒。

周庭首次被判入獄(詳看下圖)

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6.21圍警總案各名被告及案發經過(詳看下圖)