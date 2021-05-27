醫管局員工陣線辦六四紀錄片放映會　電檢處派員拍照派警告信調查

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-05-27 23:41

醫管局員工陣線今日（27日）晚上表示，於傍晚時間放映六四相關影片的放映會，突然有電檢處職員到工會辦放映會的辦公室，警告其放映會影片《我畢業了》及《動詞變位》涉違反《電影檢查條例》，並要求提供放映影片的資料。陣線發言人指，行動期間，電檢處人員拍攝其同事外貌及文宣，期間有多名警員到場協助。工會質疑電檢處及警方處理手法，認為無必要拍攝工會同事及其他物品，又指控對方拒絕出示工作證、拒絕回應與電檢條例相關問題。 警方發言人表示，今日接獲一名男子報案指執行公務期間有人不合作，要求警方協助。警方人員到場後，將案件列作「糾紛」，沒有人被捕。電檢處回覆傳媒查詢指，因接獲市民查詢有關團體舉辦的影片上映活動未知是否符合《電影檢查條例》（第392章）（《條例》）的規定，故到場視察及向該團體發信查詢。

醫管局員工陣線指，電檢處人員下午到其辦公室給予一封信件，指工會播放日前播放《我畢業了》紀錄片，並計畫將播放另一部紀錄片《動詞變位》，須申請電檢處核准證明書或豁免證明書。（醫管局員工陣線fb影片截圖）

醫管局員工陣線指，電檢處人員下午到其辦公室給予一封信件，指工會日前播放《我畢業了》紀錄片，並計畫將播放另一部紀錄片《動詞變位》，須申請電檢處核准證明書或豁免證明書，方可上映，否則有機會觸犯《電影檢查條例》。

醫管局員工陣線指，電檢處人員下午到其辦公室給予一封信件，指工會播放日前播放《我畢業了》紀錄片，並計畫將播放另一部紀錄片《動詞變位》，須申請電檢處核准證明書或豁免證明書。（醫管局員工陣線fb影片截圖）

醫管局員工陣線發言人亦指，電檢處職員拒絕出示職員證，在未經批准情況下在會址內拍攝同事及文宣，曾要求對方刪除照片，其中一名電檢處人員即場刪除照片，但另一人則表示須請求上司意見，其後拒絕及報警處理。

陣線發言人說，有10名警員到場協助電檢處人員，又指示陣線代表「有咩想問就跟返報案編號打去差館。」其後協助電檢職員離開。工會質疑電檢處及警方處理手法，認為電檢處職員傳遞警告信息，無必要拍攝工會同事及其他物品，此外又拒絕出示工作證明、拒絕回應與電檢條例相關問題，質疑他們的動機。

醫管局員工陣線指，電檢處人員下午到其辦公室給予一封信件，指工會播放日前播放《我畢業了》紀錄片，並計畫將播放另一部紀錄片《動詞變位》，須申請電檢處核准證明書或豁免證明書。（醫管局員工陣線fb截圖）

警方發言人表示，尖沙咀警署今日晚上約6時43分接獲一名42歲男子報案，指執行公務期間有人不合作，要求警方協助。警方人員到場後，將案件列作「糾紛」，沒有人被捕。記者多次聯絡電檢處人員，但未能取得聯絡。

但據電檢處回覆其他傳媒時表示，電影報刊辦接獲市民查詢，有關團體舉辦的影片上映活動疑未符合《電影檢查條例》（第392章）（《條例》）的規定，電影報刊辦就此按《條例》進行視察及向該團體發信查詢有關影片上映活動的詳情，電影報刊辦不會就其根據《條例》進行的查詢或視察行動細節作評論。

醫管局員工陣線指，電檢處人員下午到其辦公室給予一封信件，指工會播放日前播放《我畢業了》紀錄片，並計畫將播放另一部紀錄片《動詞變位》，須申請電檢處核准證明書或豁免證明書。（醫管局員工陣線fb截圖）

《動詞變位》是有關於幾名年輕人正面臨人生的選擇的電影，據知電影未能於內地上映，但曾入圍盧卡諾國際影展並獲得最佳導演特別獎。另外，《我畢業了》則為一齣講及六四那一代為題的記錄片。