開IG問梁振英會否選特首被批惡搞　紫荊黨：經驗不足｜政壇諸事町

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-06-11 17:51

紫荊黨周二（8日）開通社交媒體facebook和Instagram帳號，指要成為「香港首個貼地政黨」，並指6月9日有抽獎遊戲。到了星期三，「有獎競猜遊戲」出爐，為競猜前特首梁振英會否再參選，小編亦留言與網民互動，引起部份人士狙擊是「惡搞」。 紫荊黨出Post後不足1日即出現「技術問題」，所有帖文全部消失，其後重現但有留言被刪除。該黨今日（11日）就事件分享意見，強調該黨年輕人希望通過輕鬆、幽默方式與年輕人溝通，但認為該黨年輕人「經驗不足，內容和形式存在大幅提高空間」。

首個問答遊戲 問網民覺得梁振英會否選特首

紫荊黨6月8日發出首個帖時，就說「厭倦咗香港制式化又忽略年輕人嘅政黨？」指他們要打破傳統，成為香港最貼地、互動性最高，緊貼年輕人的政黨。該帖指已經準備豐富的「高質蛇齋餅稯」，翌日推出第一個有獎遊戲，並會舉辦一連串活動。

到了6月9日，紫荊黨推出首個問答遊戲，為梁振英會否參選下屆特首。無論答「是」與「否」，該黨都會送出689份獎品予首689回覆的人士。據紫荊黨圖片，部份獎品包括PS5、Switch等遊戲機。

不過，該帖文發出不足1日，紫荊黨的IG所有帖文突然全部消失，不單止梁振英會否選特首的帖，就連第一個Post「香港首個貼地政黨上線啦」都一度消失。紫荊黨IG曾表示出現技術問題，相關帖文其後重現，但留言就已俏然消失。

親建制網媒《橙新聞》其後曾刊登一篇文章，斥競猜遊戲以「梁振英會唔會參選下屆特首」為題目「明顯是惡搞」。該文章指，有網民問如何看待「光復香港，時代革命」，小篇回覆「國安法，尷尬」，批評「如此回答，如此一輪操作，紫荊黨是真尷尬」。

指收到大量意見會虛心接受 未來仍會談熱門話題

對於IG新開張即被狙擊，紫荊黨今日表示，他們的年輕人希望通過輕鬆、幽默和新銳方式與香港年輕人溝通。他們指，首次出Post題材就選擇「誰會出來選特首」，因為這是年輕人關心的熱門話題，而梁振英亦是大家「最熟悉和許多人期待」的人物。他們表示，該Post反應熱烈，有數百人參與討論。

紫荊黨說，他們的年輕人首次試水溫出Post，「經驗不足，內容和形式存在大幅提高空間」，又指收到大量意見，他們表示感謝並虛心接受。

至於未來情況，紫荊黨說會推出更多香港年輕人關心的話題，例如疫情、房屋、就業、個人發展等，並會分享深入基層的心得，透露將訪問街道、社區、工廠和新界村落，又會分享他們提出的香港改革和發展方略。