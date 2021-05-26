專訪｜黃秋智：紫荊黨創智庫主打房屋問題　盡力派員參選立法會

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-26 07:30

由「海歸派」財金界人士組成的紫荊黨，去年成立後隨即成為政圈焦點，最矚目是目標黨員人高達25萬，但一年多以來未見有大動作，在大眾眼中依然神秘。 紫荊黨總裁黃秋智接受《香港01》專訪時表示，該黨成立時間尚短，希望保持低調，並非神秘，強調紫荊黨的理念是希望為香港提供方略，改變既有問題，令香港「重振雄風」。他透露近日已成立「紫荊智庫」，希望短期內能推出一系列針對房屋、經濟問題的白皮書，未來希望與港府合作辦政治行政學院，培育香港公務員「能文能武」。 黃秋智認為，港府有必要改革過去的管治思維，要訂立長期規劃目標，而紫荊黨正是希望為香港爭取多五十年，令「一國兩制」百年不變。

黃秋智透露，紫荊黨每星期以介紹會形式，與不同方面的聯絡人、潛在黨友、朋友等見面。他形容這些介紹會非常有效率，讓有關人士「可以親眼見到我們是何方神聖」。（羅君豪攝）

黃秋智表示，紫荊黨工作涉不同層面，首先要提供好的想法予港府考慮，因此近日成立「紫荊智庫」，希望短期內推出一系列白皮書，思考如何從頂層設計處理房屋、經濟發展等問題，特別是香港如何與大灣區經濟融合等。他說，智庫目前規模較小，將繼續積極招攬研究員、學者，或有實幹經驗的人士。他提到國內有「五年計劃」，香港正需要長遠策劃，因為港人已當家作主，而紫荊黨正是希望為香港爭取多五十年，令「一國兩制」百年不變。

外界一直關注紫荊黨發展，黃秋智透露，他們正每星期以介紹會形式，與不同方面的聯絡人、潛在黨友、朋友等見面，一次有數十人。他形容這些介紹會非常有效率，讓有關人士「可以親眼見到我們是何方神聖」，並了解他們對社會的看法。

紫荊黨目標宏大，但一年過去，何以看似雷聲大、雨點小？黃秋智坦言是刻意低調，但黨員實際上很活躍，例如有法律背景的黨員舉辦法律講座，解構對《基本法》的誤解、港人在內地有何保障等；一些基層會員亦有在社區舉辦活動。他解釋，未安排傳媒大肆報道，是因為現在需沉澱做實事，而非整天出來講理念宣傳，「我們希望做到頂天立地，既然我們起初被人形容為『飛天不落地』，現時更應逐漸落地的發展黨員、規劃未來發展，參與不同社會活動，待未來整個平台更為成熟，才與大家見面。」

行政長官林鄭月娥3月24日視察視察新公務員學院選址，與紫荊黨希望合辦政治行政學院培訓公務員不謀而合。（政府新聞處圖片）

沒向建制派挖角 冀與港府辦政治行政學院

紫荊黨面世後，有評論指是為了取代傳統建制派，部分建制派亦不願與紫荊黨有太多接觸。黃秋智反指，紫荊黨與各黨派的溝通是基本，作為新黨要盡快「做功課」，從不同層面了解香港，更稱已與很多黨派建立非常良好的關係。他強調沒向建制派挖角，因為紫荊黨重視團結。

紫荊黨不時批評政府施政，黃秋智指，與他溝通過的官員全都熱心、希望香港好，只是面對公務員架構，着重管理而非解決問題的文化，難在朝夕間改變。他認為，港府除了在短、中期需要注入新人事新作風，長遠更要考慮如何培訓公務員。

他透露，紫荊黨其中一個項目就是希望與政府、不同的社會團體合作，創辦政治行政學院，藉以培育、推薦及訓練未來的香港公務員，令他們「能文能武」，提高施政能力，強調要有長遠計劃，「行政長官五年一任，難道每五年重新來過嗎？」他相信，未來二十年、三十年要靠有朝氣的新一代公務員接棒，如果不好好教育，他們進政府後又採用以前的思維，將不可能把改革延續下去。

黃秋智笑言不太在意是否有黨員成為政府官員，或當選立法會議員，相信幾位創黨人見到香港真的得到改變，會樂於退休，「返去飲紅酒，食下午茶都無所謂。」（羅君豪攝）

盡力派員參選 若香港有改變更樂於退休飲紅酒

不少人關注紫荊黨會否派人參選，黃秋智一直給出一樣的答案：未有策略。他稱現時難料有否足夠能力、資源應對，但該黨一定會盡全力，向此方面努力：如果可行一定會推舉黨員參與選舉，相反，亦願意支持任何人分享他們的理念參選。「我們在意的是，我們提出的綱領、希望為香港做的事及改變得到實施，而不是那麼在意我們是否在政府裡面的官員，或者是否立法會議員。這對我們而言，特別是我們創立黨時，沒有一個人是有政治經驗的，所以如果我們見到香港真的得到改變，我們會很高興退休，返去飲紅酒，食下午茶都無所謂。」

紫荊黨主席、全國政協委員李山在今年兩會期間，曾獲港澳辦主任夏寶龍單獨接見。曾稱有信心紫荊黨獲中央祝福的黃秋智認為，他們做的事既然是為香港繁榮穩定，中央沒理由不祝福，但他強調，最後仍是要得到港人認可，這取決於他們能否「交功課」。

2019年 6月9日：民陣發起第三次反修例遊行，民怨沸騰下，是次遊行人數和2003年七一相比有過之而無不及，多個港鐵站迫爆，龍尾遲遲未能離開銅鑼灣。民陣表示有103萬人參與，但警方指最高峰有24萬。（資料圖片／洪嘉徽攝）

入黨費100元 須尊重一國兩制

紫荊黨起初目標黨員人數達25萬，比立法會第一大黨民建聯多幾倍，究竟加入紫荊黨有甚麼條件？黃秋智笑言，會費每年只收100元，如有意多交會費或作募捐亦無任歡迎；理念方面，黃秋智說有志者首先要認可其黨綱、認可「一國兩制」最重要，並為建設香港行事，「這是很簡單的理念，要愛護香港，今時今日的香港是『一國兩制』下的香港，你要尊重這些，才可成為一分子建設香港」。

對於有多大信心對政府會吸納紫荊黨建議，他反問有何不可。「這個所謂民間VS（對決）政府，或者立法會VS政府，這是不對的想法。」他認為，假定政府會不聽意見，是不合邏輯，只要有好的建議，港府不沒理由不聽；該黨除了提建議外，亦會身體力行，推薦他們支持的人入政府，有效實施各種倡議。

全國政協副主席、前特首梁振英2015年發表施政報告時，點名批評港大學生會刊物《學苑》「港獨」言論。（資料圖片）

稱特首最重要受愛戴

特首選舉明年3月舉行，黃秋智未肯透露有何心水，但認為特首一定要有能力，能與市民溝通，具備國際、本地視野，以及了解中國、能與中央溝通，最重要是受市民所愛戴。被問到民望低迷的特首林鄭月娥是否合格時，他稱問題「不公平」，指特首需要具備不同條件，市民是否愛戴是其中一個條件，惟特首應符合社會最大公約數，民望不是決定是否應被選出的絕對因素。

今日香港政局大變，除了民生的深層次矛盾，政治矛盾亦不小，被問到前特首梁振英令「港獨」議題備受關注，黃秋智不點名指，「當時的政府可能會有人搞小圈子，搞挑撥離間，在那個政制空間下，張三會做張三的事，李四會做李四的事，因為當時政制的框架允許咁做，但再走下去會否如此？」他相信，在新的選舉辦法之下，未來的領導班子難「再自把自為」、「搞小圈子」。