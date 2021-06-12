直播丨周庭刑滿出獄　大批傳媒守候　直擊大欖女懲教所現場

撰文： 潘希橋 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-12 09:17

前香港眾志成員周庭因前年6.21包圍警察總部事件，去年底被判即時入獄10個月，並於大欖女懲教所服刑，今日（12日）刑滿出獄，《香港01》將直播周庭出獄情況。

大批傳媒守候現時正在屯門大欖女懲教所等候周庭，暫未見其社運戰友及家人身影。（潘希橋攝）

約9時離開懲教所

【07:54】 大批傳媒守候現時正在屯門大欖女懲教所等候周庭，暫未見其社運戰友及家人身影。目前亦未見警方部署。據悉周庭會在早上9時現身，現場懲教署職員指，懲教署會安排專車接載她離開懲教所，在附近路口讓對方下車。現場有10多名警員戒備。

周庭因參與去年6.21包圍警察總部，及後承認煽惑他人參與未經批准集結，以及參與未經批准集結兩罪，被判即時入獄10個月，其後被拒絕保釋申請需繼續於大欖女懲教所服刑。周庭將於今日（12日）刑滿出獄。

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仍涉國安法案件

周庭在出獄後，仍有一宗涉違反《國安法》案件在身。警方在去年8月10日以《港區國安法》拘捕壹傳媒創辦人黎智英、周庭等10人，指周庭涉嫌觸犯違反《港區國安法》下的「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，她當時獲准以港幣2萬元及18萬元人事擔保保釋。