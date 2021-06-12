譚耀宗：應避免再用「結束一黨專政」口號　駱惠寧講清楚是好事

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-12 13:42

4個中央駐港機構今日（12日）在港舉辦「中國共產黨與一國兩制」主題論壇，中聯辦主任駱惠寧表示，中國共產黨是憲法規定的中國特色社會主義領導者，叫囂「結束一黨專政」、否定黨對「一國兩制」事業領導的人，是毀壞「一國兩制」制度根基，是香港繁榮穩定的真正大敵。 全國人大常委譚耀宗表示，一早認為「結束一黨專政」的口號有問題，但至於是否觸犯《港區國安法》，要視乎意圖、目的及行為。他強調，任何組織在港都要遵守香港法例，認為駱惠寧講清楚是好事，希望不要有人再用相關言詞及口號。

對於時任中聯辦主任王志民在2018年曾指，國家憲法寫明人民民主專政實行的是共產黨領導的多黨政治協商制度，「一黨專政」本身是偽命題，現時駱惠寧的說法是否反映中央變得強硬？

譚耀宗回應指，過去幾年出現變化，有人利用口號而背後有政治目的，並結合外國勢力，所以要以現實情況去理解。

葉劉淑儀認為，「結束一黨專政」口號衝擊國家基本制度，「在情理上都不應該」。（梁鵬威攝）

葉劉：口號衝擊國家基本制度 「情理上不應該」

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀認為，要視乎叫「結束一黨專政」口號的人有否犯罪意圖、具體計劃及行動綱領以危害國家安全，但她指過去百年中國共產黨為國家做了很多事，亦為香港訂立了「一國兩制」，有關口號衝擊國家基本制度，「在情理上都不應該」。

葉劉強調，《港區國安法》第22條列明不能顛覆國家基本制度及政權，若有人要「打倒一黨專政」及推翻國家，就當然有問題，故她奉勸市民不要再肆意叫這些口號。