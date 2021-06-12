附全文｜駱惠寧：中央繼續完善一國兩制　跑偏要糾正、過時要更新

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-06-12 12:18

今年是中國共產黨成立100周年，4個中央駐港機構今日（12日）在港舉辦「中國共產黨與一國兩制」主題論壇，即中聯辦、駐港國安公署、外交部駐港公署及解放軍駐港部隊。 中聯辦主任駱惠寧以「百年偉業的『香江篇章』」為題發表演講，指共產黨開創、發展及捍衛「一國兩制」事業，強調中國共產黨是憲法規定的中國特色社會主義領導者，叫囂「結束一黨專政」、否定黨對「一國兩制」事業領導的人，是毀壞「一國兩制」制度根基，是香港繁榮穩定的真正大敵。 他又指，中央將繼續堅持和完善「一國兩制」制度體系，香港與憲制秩序相關的制度機制，「有效的要堅持，缺失的要修補，跑偏的要糾正，過時的要更新」。

尊敬的董建華副主席、梁振英副主席，

林鄭月娥行政長官，

各位嘉賓，各位朋友：

大家上午好！再過十幾天，就是中國共産黨百年華誕，也是香港回歸祖國24周年。今天，中央駐港機構很高興與特區政府、社會各界一道，共同回顧中國共産黨領導“一國兩制”事業走過的非凡歷程，從歷史中汲取繼續前進的智慧和力量。

百年前的中國，山河破碎，民不聊生，中華民族深陷半殖民地半封建社會的苦難深淵。百年後的今天，中華民族已經迎來從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。是中國共産黨團結帶領中國人民實現了這一翻天覆地的歷史巨變。習近平總書記深刻指出，“我們黨的一百年，是矢志踐行初心使命的一百年，是篳路藍縷奠基立業的一百年，是創造輝煌開闢未來的一百年”。香港以自己的特殊經歷融入了這部壯麗史詩，“一國兩制”事業成為其中的華彩篇章。

中國共産黨開創了“一國兩制”事業。上世紀80年代，為解決歷史遺留問題，鄧小平等中國共産黨人從國家民族整體利益和香港同胞切身利益出發，創造性地提出了“一國兩制”偉大構想。此後十多年，中國共産黨領導制定香港基本法，構建“一國兩制”制度框架，籌建第一個特別行政區，實現了舉世關注的香港平穩過渡和順利回歸。在當時資本主義和社會主義兩大陣營尖銳對立的背景下，作出“一國兩制”政治決斷，需要何等的胸懷和勇氣？直至今天，我們依然可以如此發問：世界上還有哪個執政黨會允許在一國之內實行兩種社會制度？“一國兩制”的偉大創舉，改變了歷史上但凡收復失地就要大動干戈的所謂定勢，是中國共産黨人充滿政治智慧的時代創造，在人類政治文明史上寫下了光彩奪目的中國方案。

中國共産黨發展了“一國兩制”事業。回歸以來，中國共産黨領導香港“一國兩制”事業在探索中不斷前進。政治上，正確處理維護中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權的關係，就基本法五次釋法，頒布實施香港國安法，完善特別行政區選舉制度，香港“一國兩制”的憲制基礎愈加完善。經濟上，把發揮祖國內地堅強後盾作用和提高香港自身競爭力有機結合，出台系列政策惠港惠民，支持香港抵禦兩次金融危機和兩次重大疫情，使香港在各種風雨來襲時始終堅挺不倒。文化上，鼓勵香港發揮國際大都會中外文化交融的優勢，擴大深化與內地交流合作，廣泛參與國際文化藝術交流活動，香港的國際影響力日益提升。我很想知道，那些在回歸前斷定“香港已死”的西方媒體，該如何解釋香港“持續多年被評選為全球最具競爭力地區”這一事實？可以推斷，那些今天仍在唱衰香港、宣稱“兩制已死”的人，歷史將繼續以無可辯駁的事實回應他們的無知與偏見。

中國共産黨捍衛了“一國兩制”事業。回歸以來，香港“一國兩制”實踐取得了舉世公認的成功。但在反中亂港勢力的煽惑下，也出現了“積非成是”的觀念誤區和“變形”“走樣”的現實風險。特別是2019年爆發的“修例風波”，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰“一國兩制”原則底線。許多人擔憂，“一國兩制”還能不能搞下去？面對香港回歸以來最嚴峻的局面，以習近平同志為核心的黨中央堅持依法治港，築牢了維護國家安全的防線，維護了“愛國者治港”根本原則，粉碎了反中亂港勢力“顏色革命”的圖謀，“一國兩制”重回正軌。很難設想，如果沒有中央一系列撥亂反正的重大決策，香港如何能從“黑暴”“攬炒”中走出，又怎能迎來由亂及治的重大轉折？正是在此過程中，香港各界進一步認識到，“一國”是“兩制”的前提和基礎；“一國”是根，根深才能葉茂；“一國”是本，本固才能枝榮。

中聯辦主任駱惠寧。（梁鵬威攝）

嘉賓們、朋友們！

歷史記錄過去，也鏡鑒未來。“一國兩制”在香港的實踐歷程，帶給我們諸多教益和啟迪。

第一，推進“一國兩制”事業，必須堅持和維護中國共産黨的領導。歷史告訴我們，沒有共産黨就沒有新中國，就沒有中國特色社會主義，就沒有“一國兩制”，也就沒有香港的順利回歸和回歸後的繁榮穩定。中國共産黨的領導地位，是歷史和人民的選擇。中國共産黨是憲法規定的中國特色社會主義的領導者，也是當之無愧的“一國兩制”事業的創立者、領導者、踐行者和維護者。沒有誰比中國共産黨更深切懂得“一國兩制”的價值，沒有誰比中國共産黨更執着堅守“一國兩制”的初心。那些叫囂“結束一黨專政”、否定黨對“一國兩制”事業領導的人，那些企圖把香港作為地緣政治的棋子、遏制中國的工具、滲透內地橋頭堡的人，是在毀壞“一國兩制”制度根基，是香港繁榮穩定的真正大敵。事實將繼續證明，維護中國共産黨的領導，就是維護“一國兩制”，就是維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，就是維護香港的光明前途和香港同胞的根本福祉。

第二，推進“一國兩制”事業，必須不斷完善同憲法和基本法實施相關的制度和機制。制度的生命在於自我革新、自我發展。過去24年，中國共産黨不斷豐富發展“一國兩制”理論和實踐，將“一國兩制”從治國理政的“嶄新課題”和“重大課題”，提升為中國特色社會主義的“基本方略”和“顯著優勢”，以香港治理的成就豐富了黨在新時代治國理政的內涵。面向未來，在國家不斷推進治理體系和治理能力現代化、中國特色社會主義制度更加成熟定型的過程中，中央將繼續堅持和完善“一國兩制”制度體系。香港與憲制秩序相關的制度機制，有效的要堅持，缺失的要修補，跑偏的要糾正，過時的要更新。事實將繼續證明，堵塞了漏洞、彌補了缺陷、兼顧各方利益的“一國兩制”制度體系，將更好維護國家主權、安全和發展利益，更好落實中央全面管治權，更好促進香港長期繁榮穩定，更好保障香港居民的自由和民主權利。

第三，推進“一國兩制”事業，必須推動香港更好融入國家發展大局。香港的命運從來同祖國緊密相連，國家發展始終是香港發展的最大依託。早在上世紀60年代內地經濟十分困難的情況下，中央即投巨資興建東深供水工程，開通“三趟快車”，保障了香港80%的用水和90%以上的鮮活冷凍食品供應。改革開放後，香港同胞到內地投資興業，在促進國家經濟騰飛的同時，迎來香港發展的黃金時代。回歸後香港沒有向國家繳納過一分錢稅收，而在遇到困難時總能得到國家的傾力支持。今天的中國高度開放、日新月異，足以憑國家之大、活力之盛，為香港增優勢、拓空間、破難題提供強大動力。特別是國家構建新發展格局、深化粵港澳大灣區建設、實施“十四五”規劃，更為香港創造了不容錯失的重大機遇。事實將繼續證明，只要在國家發展大局中找準定位、扮演更積極角色，香港定能培育新優勢、發揮新作用、實現新發展，不斷解決經濟民生領域深層次矛盾和問題，讓發展成果真正惠及廣大市民。

6月12日，中國共產黨與一國兩制論壇在港舉行。（梁鵬威攝）

嘉賓們、朋友們！

近代中國命運多舛，鴉片戰爭讓香港被迫離開了祖國。那時的中華大地，強盜橫行、租界林立，“華人與狗不得入內”，處處是民族的屈辱，哪有個人的尊嚴？今天，中國共産黨帶領人民創建的新中國，已經可以平視這個世界了，億萬中華兒女當家作主、揚眉吐氣。我們堅信，伴隨祖國邁向社會主義現代化強國的歷史進程，廣大香港同胞一定會進一步增強對偉大祖國的歸屬感，進一步增強對中國共産黨的認同感，進一步增強身為中國人的自豪感。有以習近平同志為核心的黨中央掌舵領航，有包括港澳同胞在內的14億中國人民的團結奮鬥，中華民族偉大復興的中國夢一定能夠實現，新時代的“一國兩制”實踐一定能續寫嶄新篇章！