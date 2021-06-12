林鄭月娥：惠港政策體現共產黨心繫香港　無信念如精神上「缺鈣」

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-12 11:43

今年是中國共產黨成立100周年，4個中央駐港機構今日（12日）在港舉辦「中國共產黨與一國兩制」主題論壇，即中聯辦、駐港國安公署、外交部駐港公署及解放軍駐港部隊，特首林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧及全國政協副主席梁振英分別發表主題演講。 林鄭月娥表示，中央對港人的關懷早已有之，上世紀60年代安排東江水供港，回歸後出台一系列惠港政策，提升香港的金融、貿易及航運中心地位，到最近的「十四五」規劃，體現中共心繁香港同胞、為港人謀福址的一貫立場。

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指中央堅持一國兩制 引習講話：不堅定如同精神上「缺鈣」

林鄭在演講中表示，中國共產黨在探索中成長和壯大，走上會符合實際情況的發展道路，並稱事實勝於雄辯，中共領導下，中國實現了站起來、富起來，強起來的目標，國際地位與日俱進，令每一位中國人驕傲，目前國際人均生產總值達1萬美元，人民生活大大改善。

她指，香港的順利回歸充分反映中共對港人切身利益的充分關懷，考慮到香港長期受西方思想影響，不少港人對內地有一定疑慮，為了讓港人最大程度保留其制度及生活方式，中共提出了「一國兩制」構想，正已故國家領導人鄧小平所說，採取「一國兩制」充分照顧到香港歷史和現實情況，唯有秉持以人民為中心的根本理念、真正關心港人福祉的中共，才應實行這樣開明的制度。

（右起）特首林鄭月娥、政協副主席董建華、梁振英、中聯辦主任駱惠寧。（梁鵬威攝）

林鄭表示，香港過去兩年面對前所未有的政治衝擊，出現危害國家安全的極大風險，中央堅持「一國兩制」原則解決香港問題，制訂《港區國安法》，完善選舉制度，確保愛國者治港。她指，在這個極不容易過程中，深刻體會中央堅守對一國兩制初心，又引用國家主席習近平曾經指出，沒有理想信念或不堅定，如同精神上「缺鈣」，就會得「軟骨病」。