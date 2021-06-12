王振民：香港社會必須改變對中國共產黨領導體制的態度

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-06-12 19:37

「中國共產黨與『一國兩制』」主題論壇今日（12日）在會展舉行，清華大學港澳研究中心主任王振民及中國人民大學法學院教授韓大元分別作了書面發言。 王振民指，香港社會必須改變對中國共產黨領導體制的態度，既然接受「一國兩制」，就要接受「一國兩制」的創造者中國共產黨。而韓大元表示，「一國兩制」不是權宜之計，而是一種國家制度體系。

清華大學港澳研究中心主任王振民。（資料圖片）

王振民書面發言題為《從中央處理港澳問題的模式看堅持中國共產黨領導的極端重要性》。他表示，「一國兩制」首先是中國共產黨為解決歷史遺留的台灣、香港、澳門問題，實現國家和平統一而提出的基本方針政策，並首先被運用於解決香港問題。

王振民說，四十多年來中央處理港澳問題的經驗充分說明，「一國兩制」首先是執政黨的事業，是執政黨的創造。中國共產黨是「一國兩制」的創造者、實踐者和捍衛者。沒有中國共產黨的堅強領導，就沒有「一國兩制」的提出及其法律化，也就沒有「一國兩制」的成功實踐，實踐過程中發生的問題也不可能及時得到解決。

+ 2 + 2 + 2

王振民指既然接受一國兩制 就要接受共產黨

王振民在文章中說：「香港社會必須改變對中國共產黨領導體制的態度。既然接受「一國兩制」，就要接受「一國兩制」的創造者——中國共產黨。」他認為，香港回歸以來發生的所有重大政治問題，根本原因在於一些人一直不願意正視、接受中國共產黨領導全中國、領導「一國兩制」事業。他指，一些人抹黑、攻擊甚至配合境外反共反華勢力試圖顛覆中國共產黨的領導地位，認為這是香港不斷產生嚴重政治問題的根源。

中國人民大學法學院教授韓大元。（國新辦）

韓大元：不同制度和諧共存 前提是維護中央全面管治權

韓大元則發表題為《「一國兩制」是中國共產黨對人類文明的偉大貢獻》的書面發言。他表示，維護中華人民共和國的主權、領土完整與尊嚴是「一國兩制」的宗旨與前提，任何時候，不得以任何理由損害、挑戰國家利益。「一國兩制」下的不同制度要和諧共存，必須在維護中央全面管治權的前提下，充分保障特別行政區的高度自治權，以實現繁榮和穩定的初心。

韓大元文章說，在「一國兩制」實踐中遇到新問題與新挑戰是正常的，認為它也需要與時俱進。而在「一國兩制」實踐中，對一些問題有不同的看法與主張是正常的，基本法充分保障香港居民的基本權利與自由，但任何不同觀點的表達都要符合法治原則，不得違背法治精神。