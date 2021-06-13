張建宗：中國共產黨孕育「一國兩制」茁壯成長　關懷香港同胞福祉

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-06-13 09:49

政務司司長張建宗今日（13日）在網誌撰文，提及昨日出席的「中國共產黨與一國兩制主題論壇」。他提到，中國共產黨是憲法規定的領導者，是「一國兩制」的創立者和維護者，孕育著「一國兩制」的茁壯成長，關懷香港同胞福祉。

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稱「香港回歸是中共百年偉業的重要組成部分」

張建宗提到，昨日活動令其有深刻的感受和啟迪：「中國共產黨帶領人民劈波斬浪，走過波瀾壯闊的百年征程。在中國共產黨領導下，國家取得舉世矚目的輝煌成就。中國人民從站起來、富起來到強起來。中國共產黨為十四億人民帶來安全感、獲得感及幸福感，洗雪了百年前中國民不聊生，長期積弱及被西方列強侵略的頹風及屈辱。明顯地，沒有共產黨就沒有今天的中國，這是不爭的歷史事實。中國共產黨矢志為人民謀幸福，為中華民族謀復興，為人類謀和平與發展。」

他又提到，中國共產黨是憲法規定的領導者，是「一國兩制」的創立者和維護者，「一國兩制」是國家偉大開創性構想，完全是從實際出發，充分照顧到香港的歷史和現實情況，香港順利回歸祖國是中國共產黨百年偉業的一個重要組成部分。

張建宗指，過去兩年香港面對前所未有的考驗和挑戰，在黨的領導下，中央頒佈實施《香港國安法》，「及時讓香港由亂向治，完善特區的選舉制度，確保『愛國者治港』。」他呼籲，只要不忘「一國兩制」初心，以香港長期繁榮穩定為共同目標，善用得來不易的穩定理性局面，全力解決民生問題，把握國家「十四五」規劃及粵港澳大灣區的龐大經濟機遇，香港必定重新起飛，為國家未來發展作出貢獻。

指目前穩定的疫情得來不易

在網誌中，張建宗亦提到他在過去一周到訪勵進教育中心、青年宿舍的體會，以及新冠疫苗接種計劃。他指本港目前穩定的疫情得來不易，接種疫苗是香港走出疫情困局的最佳方法。

張建宗表示，政府已將接種復必泰疫苗的最低年齡由16歲下調至12歲，並為學童提供特別接種疫苗途徑，希望市民也盡早接種疫苗，確保香港築起群體免疫屏障，讓本港經濟、民生及出行早日重回正軌。