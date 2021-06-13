旅遊氣泡︱姚思榮：料港府將與新加坡檢視條件　要求打針後才來港

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-06-13 15:24

新加坡與香港原定在5月26日再度啟動「旅遊氣泡」，但由於新加坡早前爆發新一波的新冠肺炎疫情，計劃再次推遲，連同去年11月已是第二度「爆破」。政府日前公布，基於新加坡疫情自6月初漸趨穩定，兩地政府會於7月初檢視雙邊「航空旅遊氣泡」的目標啟航日期，並公布下一步安排。 港台節目《城市論壇》今日（13日）討論相關議題，有業界人士指，因港星兩地接種疫苗人數都有所上升，對下輪旅遊氣泡感樂觀；立法會旅遊界議員姚思榮則指，隨著條件成熟，愈來愈多人接種疫苗，相信政府與新加坡討論時，亦會檢視條件，要求新加坡人也要接種疫苗後才來港。

業界對下輪旅遊氣泡感樂觀

出席節目的包括姚思榮、旅遊節目主持人梁彥宗、旅行社執行董事禤國全、文化旅遊公司創辦人張振華。禤國全指，對下輪旅遊氣泡感到樂觀，因為兩地疫苗接種人數正不斷上升，到8月時相信會比現時顯著高出很多，預計旅遊氣泡成功機會亦會大增。

姚思榮指，隨著旅遊氣泡開啟，整個旅遊的氣氛會慢慢提升，由於大家都不希望氣泡開啟後又很快關閉，預計啟動後限制也會比較多，旅遊業界也會關注到，其他地方來港旅遊的人們，會否也為香港疫情帶來風險，因此個人估計港府日後和其他地方談旅遊氣泡，都會要求從那些地方來的旅客，都要打齊針，這不單保障香港，旅客來港後萬一香港情況有變，自身也安心一點。

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旅遊KOL：郵輪公海遊吸引力有限 乘客憂變「旅遊浮波」

梁彥宗提到，旅遊氣泡過往也「爆破」過兩次，離港的人總會擔心，一旦到了當地後該處爆發疫情，啟動航班熔斷機制，隨時又要多留一段時間，因此估計吸引力未必太大。至於郵輪公海遊，他亦認為吸引力有限，因為以目前所知資訊，船上只有一有懷疑個案，郵輪就會折返，船上乘客又未知能否下船，可能又要白白隔離一段時間，或變成「旅遊浮波」，在海上漂流；況且郵輪遊的重點，從來在於不同的落腳點，如果只能在海上遊，只能使用郵輪內的設施，制肘太大。

張振華亦指，旅遊氣泡的象徵意義可能大於實際，一方面經常爆破，而且去的地方有限、制肘很多，只能當成市民一年多去不了旅行之下的選擇。他亦指，新冠肺炎日後可能變成風土病，旅客的消費模式相信會有重大改變，值得政府深入研究。