「旅遊氣泡」頻爆破被指改錯名　邱騰華：唔係改個名就能處理好

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-06-02 13:51

港府一直與多個國家及地區商討「旅遊氣泡」（Travel Bubble），曾經兩度公布與新加坡達成協議，但均在啟動前夕「爆破」。 商務及經濟發展局局長邱騰華今日（2日）回應立法會關於旅遊業的質詢時，指「氣泡」名字源於澳紐，不是香港先提出，「如果改個名就處理咗件事當然最容易啦」，但事實並非如此。

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多名議員要求向旅遊、航運業界提供支援

旅遊界立法會議員姚思榮問到，政府會否因應疫情帶來的衝擊更新2017年公布的《香港旅遊業發展藍圖》、加強協助業內人士等。邱騰華指，明白到疫情下全球跨境旅遊陷於癱瘓，相關行業受嚴重打擊，為協助業界，政府已透過不同渠道，例如防疫抗疫基金提供支援，以及支持本地的文化遊、綠色旅遊、創意旅遊等。

航運交通界議員易志明指，現時與內地通關無期，有跨境巴士業界人士由於生意無法營運，旗下的車輛難逃「劏車」命運，甚至要刻意把車駛回香港，領取環保署淘汰歐盟四期柴油商業車輛的優惠，可見處境困難，形容業界已「褲袋穿窿」，要求政府向業界提供「復業基金」，不然即使通關，業界都無能力提供服務。

邱騰華表示，會研究以上建議並轉交有關當局，即使未必滿足到每個業界的要求，也會盡做。

商務及經濟發展局局長邱騰華。（資料圖片）

陳振英質疑旅遊氣泡只得新加坡 邱借機解畫

金融界陳振英提到，政府推出「旅遊氣泡」，來來去去只有新加坡一個地方，而且最後要爆破收場，到今日「一個都搞唔成」，問政府有沒有和其他地方商討過。

邱騰華表示：「借呢個機會講講，好多人提及『氣泡』時都擔心佢會爆，建議我哋改個名，但如果能夠改個名就處理咗件事當然最容易啦。」不過邱騰華指，所謂「旅遊氣泡」不是指「吹一個番梘泡」，而是以氣泡形式保護相關地方，可在防疫的前提下保持交通往來。他又指，全球最早提出「氣泡」這個概念的也不是香港，而是澳洲與新西蘭，這些國家實行過也暫停過「旅遊氣泡」。

邱騰華指，港府除新加坡外，由去年中開始也曾和一些歐洲、亞洲、太平洋區國家討論過，不會只與一個地方談，但討論的大前題是這些地方和香港，互相認為在防疫安全上可令大家安心，防疫水平相近。他表示，曾諮詢衞生部門的意見，全球有多少地方可容許當地人以免檢疫形式來港，但實際上沒有多少。