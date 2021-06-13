高官齊頌共產黨　陳茂波讚黨中央堅強正確　陳帆：從小知國家供水

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-06-13 13:51

中國共產黨今年建黨一百年，4個中央駐港機構周六（12日）聯同特區政府舉辦「中國共產黨與『一國兩制』論壇，特首林鄭月娥致辭時盛讚共產黨心繫香港，推出一系統措施為港人謀福祉。 特區三司十三局亦齊齊讚好共產黨，政務司長張建宗今日（13日）在網誌大讚中國共產黨輝煌成就，強調「沒有共產黨就沒有今中國」。 運輸及房屋局長陳帆則指，年少時看過一套「東江之水天上來」的紀錄片，開始探索認知到國家為香港供應食水以至生活必需品從不間斷，認為沒有共產黨，就沒有「一國兩制」的今天。政制及內地事務局長曾國衞形容，在黨的領導下，中央堅守對「一國兩制」的初心，為香港頂住了「狂風暴雨」。

陳茂波：共產黨了解「一國兩制」價值

《文匯報》今日刊出特首林鄭月娥、3名司長及13名局長對中共建黨百年的感想，其中林鄭稱完全認同中聯辦主任駱惠寧昨日在論壇致辭，包括3個指導原則，特區政府會按該等原則，並以崇高的民族自尊、堅定的理想信念和為人民服務的精神，推進「一國兩制」。

財政司長陳茂波指，中國共產黨是「一國兩制」的創立者、踐行者，也最了解「一國兩制」的價值，香港回歸多年成就有目共睹，但在別有用心的人的煽惑下，逐漸出現異變，並成為國家安全的隱患，「黨中央的堅強領導和正確決策，為香港築固了維護國家安全的防線，落實了愛國者治港的根本原則，使『一國兩制』重回正軌。」



律政司司長鄭若驊則指，在共產黨領導下的中國，國家實力由軟弱變堅強，人民生活由貧困變富裕，成就非凡。

▼中國共產黨與『一國兩制』論壇▼

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羅致光未提共產黨：國家傾力支持港應對疫情

曾是民主黨成員的勞工及福利局長羅致光，在回應中未有直接提到中國共產黨，指香港的命運從來同祖國緊密相連，國家發展始終是香港發展的最大依託，「回歸後香港遇到困難時，包括疫情與金融危機，總能得到國家的傾力支持。」

運房局長陳帆提到，年少時看過一套「東江之水天上來」的紀錄片，開始探索認知到國家為香港供應食水以至生活必需品從不間斷，縱使內地也有欠缺時，「其他的，也不言而喻。」

他又稱讚中共在政治、經濟和文化全方位守護香港，確保「一國兩制」行穩致遠，「沒有共產黨，就沒有新中國，更沒有『一國兩制』的今天。」

6月12日，中國共產黨與一國兩制論壇在港舉行。（梁鵬威攝）

許正宇：繼承黨的光輝傳統責無旁貸

政制局長曾國衞則指，過去兩年香港經歷風雨飄搖，人心不穩的時刻，「在黨的領導下，中央堅守對『一國兩制』的初心，為香港頂住了狂風暴雨，中央始終依照憲法和基本法辦事，堅持「一國兩制」原則，解決香港問題。」

財經事務及庫務局局長許正宇表示，中國共產黨是「一國兩制」的創造者、實踐者、捍衛者，強調「繼承黨的光輝傳統」責無旁貸，要戮力推動香港特別行政區由亂及治、由治到興。