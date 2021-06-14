政府修改電檢指引　小組顧問指定義含糊　馬逢國：須交代清楚底線

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-06-14 11:55

政府上周五（11日）刊憲，修訂《電影檢查條例》檢查員指引，由今日起生效。指引訂明，如上映影片相當可能構成危害國家安全的罪行，對觀眾的影響或會危害國家安全或危害維護國家安全，檢查員應得出影片不宜上映的結論。 有電影檢查顧問小組成員今早（14日）於港台節目上表示，過往電檢小組的工作相對簡單，日後加入政治因素作為判斷考慮時，會令事情變得愈來愈複雜；而且何謂叫作「可能」構成危害國家安全的罪行，定義十分含糊，預料日後電檢工作的爭拗會愈來愈多。

馬逢國促加強溝通及培訓 以免檢查員凡事從緊

立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國指，國安法已立法多時，所有人都有責任保護國家安全，由於電影審查只涉是否能播出的層面，因此業界不用怕會觸犯法例。有關日後的尺度標準，他指業界表達不少關注，在創作、演繹過程中，不清楚紅線在哪，因此認為政府應與業界做好溝通，交代清楚底線，最好提供實例及提供培訓，讓檢查員掌握清楚具體尺度，以免日後出現檢查員由於「怕承擔責任」，審核時凡事從緊處理的情況。

至於新指引會否加劇電影業界自我審查，馬逢國稱不擔心，認為本地電影業界有很好的創意，表達同一個主題，亦絕對有能力迴避觸及紅線的內容，對本地創作人有信心。

田啟文：業界或擔心投資泡湯 自行迴避某些題材

香港電影工作者總會發言人田啟文表示，由於修例來得突然，會先收集持分者意見，再與政府溝通，不希望「自己嚇自己」。他提到，條文指任何「可能」構成危害國家安全罪行的內容都不宜上映，內容相對空泛，涉及非常主觀的判斷，也不會有完全相同的模板供檢查員參考。他指，電影世界一向天馬行空，經常會將一些訊息「掉轉嚟講」，擔心日後欠缺客觀審核準則下，業界因不想投資泡湯而自行迴避某些題材，影響到業界創作。

小組顧問：過往不曾考慮政治因素 料日後爭拗大

電影檢查顧問小組成員許漢榮表示，現時一般做法是一名檢查員和4至5名小組顧問一起看片段，成員經討論後向檢查員提供意見和初步評級，讓其作最終決定。現時要處理主要是暴力、裸露等內容，處理上不算複雜，過往亦甚少出現審視後不允許上映的情況，最多是要求刪減或評為三級。如製作人對有關評級、電影名稱、宣傳資料的裁決不滿，可向審核委員會提交上訴。

不過許漢榮坦言，小組過往甚少要考慮政治表達的問題，因為電影、紀錄片在拍攝時，可能製作人本身也有某些政治想法希望表達，當審核工作涉及國安法考慮時，工作會更加難做，因為「可能」、「相當可能」這些字眼非常含糊，小組成員也無法代表所有觀眾，判定看完一部電影會否「被煽動」去做某些事情，或是危害國安，因此預期日後電檢工作的爭拗會很大，尤其考慮到小組內的人士也有不同的政見。他擔心，由於業界日後或會擔心觸及紅線，會對內容採取自我審查。