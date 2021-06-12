反修例短片《執屋》未獲電檢處准上映　十鮮浪潮導演發聲明斥打壓

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-12 19:38

第15屆鮮浪潮國際短片節其中一部以反修例運動為背景的短片《執屋》，因未獲發證明書而不能於明天（13日）上映，疑與政府修訂《電影檢查條例》中檢查員指引，若描繪「損害香港維護國家安全的行為」，可能構成危害國家安全不宜上映有關。 十名應屆鮮浪潮短片節導演，包括《執屋》導演莫坤菱發聲明，指早於4月下旬已遞交作品至電檢處，但一直拖延審批，斥決定難免令人猜疑為政治打壓、干預創作與表達的自由。

鮮浪潮電影節昨（11日）表示，本地競賽短片《執屋》取消放映。（鮮浪潮ig）

鮮浪潮國際電影節昨日於facebook發文，指《執屋》因電影、報刊及物品管理辦事處（電檢處）未能在放映前發出「核准證明書」或「拒絕核准證明書」，故取消5場名為「01似曾相識」的節目中放映該部短片，其餘3部短片將如常放映。

同一節目另一部短片《十二點前我要返屋企》導演楊建邦在facebook貼上《執屋》導演莫坤菱有份的聯合聲明，指早於4月下旬已向電檢處遞交作品，但一直被拖延放映審批，致作品未能如期上映，但鮮浪潮其餘19部本地競賽電影均全獲批，指決定「難免令人猜疑為政治打壓，干預創作與表達的自由。」

聲明又指，導演們「不會因審批條件收緊而禁聲」，認為電影是自由的表達工具，日後定必繼續以此媒介去表達心中的所思所想。聲明最後亦再次敦促電檢處盡快回覆《執屋》的審批結果，必再以拖延方式抹殺影片放映的機會。

電影、報刊及物品管理辦事處昨日回覆《香港01》時表示，正處理影片《執屋》的電影檢查工作；並指經修訂的《有關電影檢查的檢查員指引》於6月11日生效，適用於所有未完成檢查的影片。