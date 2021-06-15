專訪｜昔助拳梁振英　今服務林鄭政府　羅范自稱中間派：不再助選

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-15 07:00

特首選舉明年3月才舉行，但兩名熱門人選林鄭月娥、梁振英多次隔空交火，其中梁振英頻頻出招，重提發展郊野公園邊陲建屋，加上多名「梁粉」接連批評本屆政府施政，特首跑馬仔已提早開打。 曾任梁振英競選辦主任、今為林鄭政府行政會議成員的羅范椒芬表示，已很久沒與梁振英聯絡，形容自己現時是「中間派」，日後不再為任何人助選，「我真係唔會（助選），夠啦，我而家想做青年人嘅工作。」 羅范認為，未來難以出現一名能滿足各方要求的特首人選，最重要是政府團隊之間能互補不足，強調特首需取得中央信任、具國際視野。

談下任特首條件：中央覺得忠誠 港人要接受

羅范椒芬曾是「梁營」核心，2012年梁振英參選特首，羅范協助CY寫政綱、陪落區、走訪選委拜票，至梁振英登上特首寶座，羅范出任行會成員，即使林鄭月娥於2017年上任，仍獲續任行會。

對於政圈盛傳梁振英有意捲土重來參選，羅范椒芬接受《香港01》訪問時表示，梁振英沒有就選舉事宜聯絡她，她強調自己不會再為任何人助選，「好肯定我唔會助選，因為我想做一個比較獨立自主嘅人，唔會話幫咗某啲人。」

提到下屆特首人選條件，羅范稱，難以找到符合各方要求的人選，「又要有政治敏感度，又要認識中國、能同中國溝通；中央覺得忠誠，香港人要接受；又能夠有遠見、識得管人，香港從來無培訓過咁嘅人出嚟，唔同英國政府，以前派嚟啲官，全部都係Oxford PPE philosophy, political and economic（牛津大學哲學、政治學及經濟學）畢業。」

她認為，既然特首無法滿足所有條件，希望整個政府團隊之間能夠互補不足，滿足各方要求，不過特首仍有一些條件不可或缺，包括獲得中央信任，亦要具備國際視野。

2012年特首選舉，羅范椒芬（前排右一）多次陪同梁振英落區造勢。（梁振英政綱網頁圖片）

自言「中間偏藍」 冀任社會橋樑

羅范椒芬在政界打滾多年，曾任教育統籌局局長，又做過港區人大代表，但她形容自己屬於中間派，「可能中間偏藍一啲」。她稱中間派「好難行」，但香港社會正正需要如中間派般的橋樑。羅范表示，自己信奉自由民主，但並非西方的一套，「我信奉嘅自由民主並非一人一票嘅自由，而是要活出自由嘅價值觀，公平、正義、inclusive（包容）、empathetic （有同理心）。」

她又指，愛國也是美國民主價值觀之一，希望大家不要拘泥於民主形式，「有實際（民主）仲好」。

梁振英近期動作頻頻，被指有意再次參選特首。（資料圖片）

行會如「花瓶」？羅范：權威性有啲削弱

近日社會掀起有關改革行政會議的討論，當中紫荊黨創辦人之一黃秋智批評，行政會議缺乏實權，猶如「花瓶」，提倡精簡架構及賦予實權，例如每名成員掌權一個或多個部門的事務，加強各部門的協調。

羅范椒芬認為，自回歸後立法會出現地區直選，很多事情並非行會「說了算」，「權威性有啲削弱」，特別在實施問責制後，政策決定由問責官員負責，「局長攞嘢上嚟，你推翻決定嘅話，但你又唔係要問責嗰個人，喺邏輯上出現問題。」她又稱，目前行會成員主要向政府提供意見，角色無可否認與以往有所不同。