專訪︱羅范椒芬：共產黨敢自我批判籲青年學習　冀公社科不忘初心

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-06-14 07:00

中國共產黨今年7月迎來100周年黨慶，內地慶祝活動如火如荼；在香港，「共產黨」三字過去較為敏感，但在國安法新年代下，中央駐港機構破天荒舉行「中國共產黨與『一國兩制』主題論壇」，中聯辦主任駱惠寧強調維護中國共產黨的領導，就是維護「一國兩制」。到底港人應如何處理與國家執政黨的關係？相信不少人都感興趣。 《香港01》訪問一系列本地政界人物、學者，暢談對中共的了解，以及共產黨和今日香港之關係。首集先訪問行政會議成員羅范椒芬，談談她觀看內地以建黨為主題的劇集《覺醒年代》之心得，以及曾經推動教育改革的她，如何看待今日青年人對共產黨的取態。 羅范椒芬提到，中共建黨百年，最令她感到動容的事當數1997年香港回歸中國。她認為共產黨敢於自我批判和學習的優良傳統，相當值得現今香港青年人以至所有機構學習。她期望，新學年實施的公民與社會發展科，能夠貫徹「不忘初心，方得始終」的理念，持續地完善和撥亂反正，讓學生從根本地對國家歷史文化及執政黨提高興趣，加深了解。 中共建黨百周年．本地政界專訪系列之一

最欣賞鄧小平 對香港回歸最動容

羅范椒芬首先承認，自身是讀理科出身，原先對共產黨未作深入研究，不過自看了《覺醒年代》及《中國共產黨簡史》（由中央宣傳部組織編寫）一書後，對黨的了解已有所加深。

談到百年歷史中最令其動容的事件，羅范椒芬當數1997年香港回歸中國。她說，自己一直有參與香港回歸工作，由董建華當選特首後出任候任辦公室主任，到於深圳出席臨時立法會會議等，很多事情都是親身參與，感受特別深，「回歸那晚滂沱大雨，眼見一支旗緩緩降下，另一支升起，國家的統一踏進一大步，是重要的歷史轉折點。」

至於最為欣賞的中共人物，羅太答得很快：改革開放的「總設計師」、已故國家領導人鄧小平。她解釋，鄧小平經歷早年的革命生涯、文化大革命後，帶領中國走向富強改革之路，也是提出「一國兩制」偉大構想的人。

羅范椒芬接受《香港01》專訪，暢談對中共建黨百年，以及當今青年教育的意見。圖為她所閱讀的《中國共產黨簡史》。（梁鵬威攝）

心痛六四歷史 惟希望大家「放下包袱」

至於最令羅范椒芬感到傷感的，莫過於1989年的六四事件。這或許令人有點意外，特別是近年建制人士已避談六四，近期甚至有人稱「愈來愈接受當年天安門無死人的說法」。

羅范椒芬略帶感觸地解釋，曾翻查大量一手歷史資訊，包括當時報社的每日新聞摘要、多個渠道的網上資料等，認為事件起源確實是青年人為國家著想、不滿國家的現狀，只是後來有所變質，事件演化過程也相當曲折：「中國的青年學生，在現代的不同階段，都有大大小小的愛國運動。1989年民運開始時，相信許多學生也是見到社會不公義、貪污、民生困苦的情況，所以站出來抗議。只是很可惜，中間有少許變質吧，（北京當局）並非一開始就想鎮壓，其實也很想溝通。後來滲入一些可能的外國勢力，夾雜了很多意外等等因素，激化事件，最後才要動用戒嚴令。」

六四集會。（資料圖片）

羅太認為，回顧八九民運歷史，某程度會令人聯想到2019年反修例事件：「歷史是不斷重演的。其實很多青年人，出發點也是為社會好，我們也要去理解，從歷史中學習、避免一些事情再次發生。」她指，當時六四前後也傳出過不少誇張失實的資訊，例如有指李鵬「被槍傷」、吾爾開希和王丹等學運領袖的「死訊」等；現時社交媒體、資訊發達的年代，不實資訊就更多，她希望大眾從不同的角度搜集新聞材料，保持求真精神，仔細判斷真假才去傳閱。

2015年，羅范椒芬曾在電台節目說，國家對六四事件終會有「更咩」的說法。幾年過去，香港政治環境天翻地覆，羅太說確實希望有一個「更官方」的說法，她亦希望後世人評論六四歷史時，可以多一份同理心，設身處地想像如果自己是當時中國領導人，眼見全國各地抗議活動「星星之火」、懷疑有外國勢力滲入等，站在領導人的位置，會有什麼樣的考慮。

經過三十多年，我覺得我們也要放下一些包袱。就像文化大革命，官方也有總結，是領導的判斷錯誤。《中國共產黨簡史》一書中，鄧小平也引述毛澤東，說『如果人民認為我七分做得對，三分錯誤，我也覺得滿意』，所以他（中共）也會承認過往的錯誤。人是沒有完美的，政府也沒有完美。在這個意見紛紜的社會，人更加需要有同理心。 羅范椒芬

被建制派針對多年的高中通識科，新學年將改頭換面，並改名為「公民與社會發展科」。（資料圖片）

不接受「通識科是示威罪魁禍首」說法

羅范椒芬投身官場多年，最為人熟悉是曾任教育統籌局長和常任秘書長，任內力推教育改革，屬通識科主要推手之一，對青年教育甚為熟悉。近年社會政治氣氛緊張，通識科成為建制派攻擊對象，新學年將改名為「公民與社會發展科」；現時青年人屢被質疑國家民族身份認同感不足，要去認識國家的執政黨，更是無從談起。

羅范在訪談中表明，不會接受「通識科是罪魁禍首」的說法，但她認為通識科在執行過程中確實存在偏差，例如檢查教材方面做得不足，教師亦未必明白課程內容，有可能向學生灌輸個人想法，導致青年人對國家和共產黨認識不夠：「很多東西都變了，我也想教改不忘初心。我們希望向教師講解新理念，但回到學校他們未必知道怎樣實踐；IES（獨立專題探究）是希望訓練學生從不同角度搜集資料的能力，但後來也變質了，花的時間太長，變得考試導向，有些學校做得不太認真，那倒不如不要做。」

對於新的「公社科」，羅范椒芬引述國家主席習近平提及的「不忘初心、牢記使命」教育理念，「共產黨的初心是什麼？是為人民服務，為人民謀福祉，民族復興。」她指，任何機構、制度成立一段時間後，總會有些地方出現偏差，尤其是一個全新的必修科，最重要的是及時修正，回歸到最初的想法。

羅范椒芬接受《香港01》專訪時表示，不接受「通識科是示威罪魁禍首」說法。（梁鵬威攝）

公社科需到內地交流 羅太：若只是走馬看花意義不大

羅太認為，「公社科」日後的成效，除了執行上要「睇得緊啲」外，要學生真正領略學習內容，仍要取決於兩個因素，其一是讓學生近距離、親身感受國家歷史文化。她舉例指，任官期間曾經跟進一個由馬會資助、讓中六學生前赴內地交流的活動，據參加者反饋，效果其實不錯，「他們到圓明園（遺址）、盧溝橋參觀，聽列強侵略的歷史，再讀出自己是中國人的『宣言』，但那些學生很有信心地說『我有獨立思考，不會被洗腦』。教育就是要這樣，要touch（觸動）到他們的心，才可以持久。有一句說法：Teach me and I'll forget, show me and I'll remember, involve me and I'll understand，有親身的經歷，才會深切地明白。」

「公社科」日後包含到內地考察交流，羅太認為，這要視乎交流的具體形式、內容深度，「回歸後（本港學校）也交流過無數次，但如果只是流於『走馬看花』式，意義其實不大。」

其二是以軟性方式，提高學生對內地、國家執政黨的興趣，羅太以自己為例：「我有興趣去讀中共黨史，都是因為剛看過《覺醒年代》，想去了解陳獨秀（共產黨主要創始人之一）在正史上是怎樣的人。」她希望日後課程設計過程中，也會考慮一些較有趣味性的內容，讓學生真正「motivated to learn（有學習動力）」。

冀青年學習《覺醒年代》李大釗、陳延年

談到《覺醒年代》，羅范椒芬認為此劇相當值得推介，而且有兩名角色非常值得當今香港青年學習，其一是李大釗（共產黨主要創始人之一，被認為對毛澤東思想影響深遠）：「他是知識分子，但也會走向前線了解民間苦況，和工人一起吃飯、包餃子，和人民群眾有密切聯繫，用今日的言辭就是很『貼地』。他研究過各種理論後，發現社會主義最適合中國，當時胡適是希望全面西化，但李大釗會理直氣壯地堅持，繼續在最前線工作，為共產黨的理論打下很強的基礎。」

另一人是陳獨秀長子陳延年，羅太指，陳延年個性自強不息、堅持自力更生，精神可嘉；陳原先是無政府主義的信徒，但後來嘗試以此理念經營會社，發現無法維持，於是在劇本轉而認同社會主義。她認為，陳延年是經過思辯和實踐的過程，才決定自己的政治信仰，絕非人云亦云，這種實事求是的精神也相當值得學習。

指「不民主就要推翻政權」想法絕對不能接受

港青對《覺醒年代》的興趣如何屬未知之數，但該劇有一段情節，確是可圈可點：第一集開首，陳獨秀與李大釗討論中國時政，提到袁世凱專權時，陳激動地表示：「愛國必須有立場，不能把愛國與效忠袁世凱混同起來」。

映照到今天，香港不少年青一代，自小對中國共產黨有所戒心，尤其對文化大革命、八九六四等歷史事件深感恐懼；亦有部分青年人認為，香港與北京在民主、自由等價值觀截然不同，無法融和，近年甚至有人提出「攬炒」主張。作為香港人，應該如何看待「愛國愛港」和「效忠現有政權」之間的關係？

羅范椒芬指，1915年的中國與今日中國不能直接比較：當時中國是封建社會，人民受到壓迫，連溫飽都成問題，和今日一些人口中的「爭取民主」是兩回事；正因如此，她認為大眾固然可以「不同意」執政者的一些做法並批評政府，因政府所做的事不可能永遠全對，但絕不可以談「推翻」、「奪權」：「不能說『我覺得香港不民主了，所以就要推翻它（政府）』，這肯定是不能接受的。」

6月12日，中國共產黨與一國兩制論壇在港舉行。（梁鵬威攝）

坦言欣賞內地「民主集中制」

反而說到政治體制，羅太認為現時的中國實行的「民主集中制」，倒是值得欣賞。她指，民主的體現有很多種方式，要實踐亦須視乎社會基本因素，要弄清楚民主到底是一種形式，還是結果：「其實民主的根本目的，就是讓人民過上好生活，每個人的意見都能被聆聽。」

在這角度上，她認為「民主集中制」對中國來說是理想制度，「別人發表意見後，就要有集中的決定，為自己的決定負責，不能議而不決或因懼怕而不做。我以前也不明白，『民主』和『集中』怎樣並存呢？但其實這是指不同的階段，民主地聽意見，集中地作決定。」

▼共產黨成立百年 「中國共產黨與一國兩制」主題論壇▼

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讚中共敢於自我批判 了解「一國」須先認識共產黨

羅范椒芬更明言，在當今政治環境下，港人更加需要多讀中共歷史，摘掉以往的有色眼鏡：「我們也是時候要認識共產黨了，尤其中國《憲法》開宗明義就是指明由共產黨領導。特別是現在強調『一國』，甚至是『一國』先於『兩制』這個關係，更加應該要多認識。」

她續指，任何政黨均有可能犯錯，但至起碼以其讀過的中共黨史，中共十分願意每隔一段時間便檢討過去，每屆三中全會除總結政績外，也有自我批判的部分，檢視有什麼地方做得不好：「如果你深入理解共產黨，其實也會發現他們有很多優良傳統。當然，任何黨也不可能全對，美國的共和黨也出了個特朗普吧？任何的制度、機構，時間長了一定會有一些東西出現變化，但也可以撥亂反正。」

訪問進行之時，6月12日的「中國共產黨與『一國兩制』論壇」仍未進行。羅太說沒有報名參加，因自身已花很多時間閱讀書籍了解共產黨，笑言：「活動名額就留給其他人吧！」