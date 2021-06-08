特首跑馬仔．拆局︱梁振英公開和應經民聯　商界對CY「大改觀」？

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-06-08 19:31

北京出手改革香港選舉制度，「國家隊」大軍進駐選委會，不時有評論指商界勢力被「溝淡」，但對於左右下屆特首人選，商界力量始終不可小覷。 商界政黨經民聯昨日（7日）提出《香港十年安居計劃》，目標為開發2,400公頃土土地，興建65萬個單位，將香港人均居住面積由161平方呎，增加至200平方呎。不過，外界焦點落在開發郊野公園邊陲地帶建議，經民聯提倡在元朗大欖及沙田水泉澳共40多公頃土地上發展房屋，研究在1,329公頃的邊陲地改劃成住宅用地。 近期動作頻頻的全國政協副主席、前特首梁振英，同晚即在社交網和應：「經民聯的以上主張和目標，我完全同意。」適逢另一商界人物、全國政協常委何柱國亦表示支持發展郊野公園邊陲、大讚梁振英覓地「不屈不撓」，政圈傳出耳語：商界是否對梁振英「改觀」了？

經民聯中人：事前無「默契」 重點非開發郊園

梁振英在特首任期尾段，建議研究開發大欖郊野公園邊陲地帶，而經民聯一向都支持此選項。不過林鄭上任後，將所有選項列入「土地大辯論」一併諮詢，發展郊野公園邊陲因支持度不足而擱置。

偏偏，過去數年房屋問題未有改善，公屋輪候時間繼續延長至5.8年。梁振英早前在網上發炮，批評現屆政府叫停發展郊野公園研究，惟香港房屋問題持續惡化，重提在大欖郊園邊陲建3萬居屋，林鄭隔空反擊稱要長遠規劃，又把CY貶為「KOL」。

有經民聯中人向筆者表示，昨日記者會中，黨內原先最希望突出的政策主張，是「將香港人均居住面積由161平方呎增加至200平方呎」，真正「主菜」是開發二千多公頃的新界土地，開發郊野公園邊陲只佔報告一小部分。但由於建議太多，未能收窄焦點，再加上梁振英的「亂入」，整件事變得像經民聯和梁振英「唱雙簧」。據聞，梁振英昨日發帖和應經民聯後，有黨內人士的第一反應是：「唔係啩？」

另一名經民聯人士指，該黨一直提倡開發生態價值較低的郊野公園，在這方面與梁振英見解一樣，對於CY公開支持經民聯記招建議，屬「英雄所見略同」。該人指，梁振英任特首期間，商界對他確實頗有意見，包括實施樓市「辣招」，但不能否認對方在覓地方面很上心和勤力，直言經過林鄭這幾年主政後，不少傳統商界反而對CY有改觀，「有比較之下，CY不會比而家差」，但對於下任特首未有取態，亦可能根本不是林鄭與梁振英之爭。

商界議員：當日曾不喜CY 現覺「今不如昔」

梁振英一直被視為敢於觸碰既得利益，與商界沒密切聯繫，覓地建屋往往遇到不同阻力。不過，何柱國昨日在電台節目中直接承認，和梁振英曾有「牙齒印」，但不得不認同對方勤力、有經驗、具不屈不撓精神，「我認為佢唔差㗎」。他更指，梁振英民望再差，也差不過林鄭（按：根據香港民意研究所數字，梁振英任內民望低位為2016年12月的37分；林鄭民望低位為2020年2月的19.2分）。

一名商界立法會議員向筆者反映，梁振英在位5年，確實有部分商界人士不太高興，包括他自己，認為梁對商界不太友好，但對比之下，林鄭都不見得好到哪裡去，甚至覺得「沒有最慘，只有更慘」：「兩者（兩任特首）對比起來，CY（梁振英）對商界又不是真的那麼差。舉個例，取消強積金對沖，林鄭尚且要求商界供款1%（僱主需成立「專項儲蓄戶口」，每月額外供款僱員薪金的百分之一），CY可沒有；別人說他『盲搶地』，但樓價最後還不是繼續升？做生意的，終究都是看數字。現在通關無期，生意又做不到，錢都就快燒光了。你講政治撕裂，林鄭做得多很多吧？」

行會中人：有人「借力打力」批林鄭



有行會中人就指，商界一向有人不喜歡林鄭，不排除有人支持CY建議來「刺激」林鄭，「不一定是支持CY再做特首，只是想推倒林鄭，不讓她連任」，認為只是「借力打力」。

有民建聯中人分析，梁振英提出的房屋建議在短期內都難以執行，因為林鄭早已表明發展郊野公園邊陲並非現屆政府優先選項，倘林鄭連任，此建議更加會石沉大海；但若CY「回朝」，則須最快明年中才能落實做法，短期內難以有方法解決房屋問題。

該人透露，近日有「梁營」人士接觸他，希望能支持CY的建議，他指自己當然支持郊野公園邊陲建屋，但坦言有不少地產商及環保人士反對此建議，為計劃增添阻力。該人認為，在未來一年完成三場選舉前，港府在民生議題上難有大動作，中央亦不會在此時向港府「送大禮」，「係送都送畀新特首」，估計要待特首選舉塵埃落定後，港府才能集中精力處理一系列民生議題。