駱惠寧稱叫「結束一黨專政」者是大敵　林鄭：完全不覺是施壓

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-15 12:45

中聯辦主任駱惠寧上周六（12日）表示，叫囂「結束一黨專政」，否定「一國兩制」的人，是在毀壞一國兩制制度根基，亦是香港繁榮穩定的真正大敵。 特首林鄭月娥今（15日）出席行政會議前表示，完全不覺得駱惠寧的言論是向政府施壓，稱她完全同意駱惠寧提到展望未來的三點，即每人都有責任繼續推進一國兩制，當中要以中國共產黨作為中國執政黨；要落實完善與一國兩制相關的制度及法律，及積極推動香港融入香港發展大局。 至於會否取締支聯會，林鄭強調要依法辦事，視乎有否足夠證據，由律政司提出檢控。

被問到駱惠寧上周六在論壇上的發言，有否影響政府對支聯會的態度，林鄭回應指希望大眾從這主題論壇感受到，回歸前後在共產黨領導之下，特區如何確保一國兩制落實、香港繁榮穩定。

林鄭續說，回顧歷史及借鑑未來，推動一國兩制，就要支持中國共產黨的領導，中國憲法列明中國特色社會主義是國家根本制度，中國共產黨的領導是其根本特徵；香港作為中國不可分離的部分，自己也不能違反憲法，由國家執政黨貫徹領導，才能令一國兩制落實。她表示，香港回歸24年以來，有部分制度未完全貫徹落實一國兩制，因此需要制定《港區國安法》、完善選舉制度等，並稱要確保一個兩制能夠準確落實，就要重新檢視每個制度，以免被人利用灰色地帶。

至於駱惠寧的講話是否反映港府需要取締支聯會，林鄭強調，政府對任何團體作出任何行動都要依法辦事，由律政司檢視是否有足夠證據，證明某團體或個人違反香港法律並作出檢控，再由本地有獨立司法權的司法機關處理。