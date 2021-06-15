民研：林鄭民望微跌至30.3分　4成人給0分　陳茂波民望三司中最高

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-15 16:19

香港民意研究計劃最新民調顯示，特首林鄭月娥的最新民望評分為30.3分，較半個月前下跌0.5分，其支持率為 16%，反對率為70%，民望淨值為負53個百分點，另外有43%受訪者給予林鄭月娥0分。

民研計劃於6月7至10日由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式，成功訪問了1,008名香港居民。司長方面，政務司司長張建宗的支持度評分為33.2分，較一個月前上升2.9分，支持率為20%，反對率為39%，民望淨值為負19個百分點，較一個月前回升11個百分點。

財政司司長陳茂波的支持度評分為35.4分，是三司中最高，支持率為25%，反對率為 43%，民望淨值為負18個百分點，與一個月前變化不大。至於律政司司長鄭若驊，其支持度評分為24.2分，支持率為14%，反對率為61%，民望淨值為負47個百分點。

香港民意研究計劃最新民調顯示，五項核心社會指標，以0至10分評價，市民對五項核心社會指標的評分由高至低是「繁榮」、「安定」、「自由」、「法治」和「民主」。

至於五項核心社會指標，以0至10分評價，市民對五項核心社會指標的評分由高至低是「繁榮」、「安定」、「自由」、「法治」和「民主」，得分分別為4.83、4.80、4.77、4.39和3.82分。與一個月前相比，「繁榮」、「安定」和「法治」指標皆有顯著回升，分別上升0.38至0.42分不等。