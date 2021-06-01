民研：47%市民撐平反六四創03年新低　近三成人認為應解散支聯會

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-01 16:38

香港民意研究計劃調查顯示，支持「平反六四」的市民大幅下跌，佔47%，比去年下跌13%，創2003年以來新低；不支持「平反六四」者則上升，由23%增至28%，創2006年以來新高。 支聯會秘書蔡耀昌表示，要正視今年市民對支聯會的支持度下降，但認為市民的對「平反六四」傾向仍未有逆轉，現時的情況未算最差。他又指，明白市民在短期內有無力感，認為疫情對結果亦有一定影響，支聯會需要思考未來路向，如何走出低潮期。

香港民意研究計劃上月中進行的調查顯示，支持平反六四的市民大幅下跌，佔47%，創2003年以來新低；不支持平反者則大幅上升，佔28%，創2006年以來新高。

民研於5月17至21日，由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式，成功訪問1,004名香港居民。結果顯示，42%被訪市民認為當年北京學生的做法正確，比率錄得大幅下跌，並創2002年以來新低；認為錯誤的則佔22%。

至於當年中國政府處理事件的手法方面，認為正確的比率今年顯著上升至19%，創1993年有記錄以來新高；54%受訪者認為不當，比率大幅下降，並創2002年以來新低。

逾四成人認為中國現時人權狀況較1989年有改善

中國人權狀況方面，43%被訪市民認為，中國現時的人權狀況較1989年時有改善，37%人則估計三年後中國的人權狀況將較現時再有改善，兩者均較一年前顯著上升。相反，34%被訪市民認為，中國現時的人權狀況較1989年時惡劣，33%則估計三年後中國的人權狀況將較現時惡劣，兩者均較一年前顯著下降。

此外，51%被訪市民認為香港人有責任推動中國的民主發展，34%人認為沒有責任。至於認為香港人有責任推動中國經濟發展者，較去年大幅上升，佔53%；認爲沒有責任推動中國經濟發展者則佔37%，比率大幅下降。

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逾三成受訪者認為應偏向推動中國經濟發展多於民主

民主與經濟相比，34%認為港人應該偏向推動中國的經濟發展多於民主發展，比率大幅上升。32%受訪者比較重視中國的民主步伐，比率大幅下跌，並創2009年以來新低。

另一方面，33%人認為中國現時應該較著重發展經濟，創2010年新高。39%受訪者傾向民主發展，比率顯著下降，並創2010年新低。

支聯會方面，28%被訪市民認為應該解散，為1993年有記錄以來新高；38%則表示不應該，創1998 年以來新低。