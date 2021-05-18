香港民研：民主指標跌至3.56分　法治、繁榮、安定指標齊跌

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-18 16:46

香港民研今日（18日）發表新一份民意調查，了解市民對包括自由、安定、繁榮、法治及民主5項核心社會指標的看法，其中法治指標下跌最多，下降0.39分至4.01分，而民主指標則下跌0.2分至3.56分，為各項指標之中最低分一項。 香港民研數據科學經理戴捷輝指，香港民研由去年7月至今，頻密地就5項社會指標進行調查，而5項指標一直都在5分（一半半）以下，「不屬很好的水平」。

香港民意研究所經理（數據科學）戴捷輝稱，香港民研由去年7月至今更頻密地就5項社會指標進行調查，而5項指標一直都在5分（一半半）以下，「不屬很好的水平」。（資料圖片／盧翊銘攝）

香港民研在5月3日至7日的調查，透過真實訪員隨機抽樣電話訪問了1013位18歲以上操粵語的市民。五項核心社會指標以10分為滿分，自由指標由上月4.77分下跌0.2分，至4.56分；安定指標由4.76分跌0.35分，至4.42分；繁榮指標由4.73分跌0.33分，至4.41分；法治指標由4.4分跌0.39分，至4.01分；民主指標由3.68分跌0.12分，至3.56分。

戴捷輝在記者會指，與一個月前相比，調查發現全部指標都有下跌，當中安定、繁榮及法治三項屬明顯下跌，而3.56分屬最低一項。政治學者黃偉國指，香港民研恆常的五大指標，在新年前曾出現類似股市的「技術性反彈」，有指標曾取得5分，但數字到3月至4月時，已回到4分左右徘徊。

任偉豪建議政府從善如流，放寬本港防疫措施，例如讓中學生全日制上課。 （資料圖片／黃偉倫攝）

限聚指數94%受訪者不滿政府防疫 認為措施太緊

另外，香港民研的限聚指數，每周調查市民對限聚令的歡迎程度及可接受的限聚人數，在4月16日至4月21日下午3時，收集了6330個群組成員的意見。該指數今天的數值為17.4，即受訪市民認為可接受17.4人共聚；有 94%受訪者認為現時限聚令太緊。

香港教育中心商會副主席任偉豪指，上星期二政府宣佈5月24日後所有班級學生回校上課，但其餘限聚措施維持不變後，認為限聚措施太緊的人數比例進一步上升至平均92%，而且一星期內有兩日更達到歷史新高的 94%。他指，上星期只有兩成人滿意政府的防疫安排，呼籲政府審時度勢，將各行業的限制措施都放寬。他認為，政府已明顯感到疫情有所改善，既知道情況樂觀，應盡快公布放寬措施。

任偉豪建議政府考慮讓全日制中學生恢復全日上課。他指，近日餐廳內沒有傳播個案，顯示餐廳的防疫工作足夠，故恢復全日上課，隨了可讓學生在學期末大考前「臨急抱佛腳」，亦對地區餐廳的生意有幫助。