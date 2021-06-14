關於台山核電廠的7件事　CNN引華府指或有泄漏　核電廠咁回應

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-14 18:24

【台山核電廠／核泄漏／輻射／美國】美國有線新聞網絡（CNN）6月14日引述美國官員及取得文件表示，華府過去1周評估1份有關廣東台山核電廠被指可能有泄漏的報告，認為尚未達到「危機水平」。台山核電廠其後發文回應稱，連續監測環境數據顯示，台山核電站及周邊環境指標正常。 由於台山核電廠距港僅130公里，一旦發生核泄香港仍有機會受到波及，事件引來網民熱議，以下是有關台山核電廠你要知道的7件事！

台山核電廠被法國公司指其輻射檢測水平已經超過法國標準，但內地安全部門不斷提高外圍監測的安全水平，令發電廠可以繼續運作。（台山核電廠網站圖片）

▼▼▼台山核電廠你要知道的7件事▼▼▼

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CNN根據有份營運廠房的法國公司Framatome向美國能源部致函內容報道，Framatome指控中國安全部門調高台山核電廠外可偵測到輻射的可接受水平，以避免須關閉，更稱有「迫在眉睫的輻射威脅」。

不過報道引述消息人士指，華府的國家安全委員會（National Security Council，NSC）過去1週就事件舉行數次會議，相信台山核電廠設施尚未處於「危機水平」，不認為情況對廠房工人以及中國民眾構成嚴重安全威脅，亦未有公開評估結果。

CNN報道又指，華府拒絕就有關台山核電廠泄漏報告解釋，但NSC的官員、國務院及能源部強調，如發生對中國民眾構成威脅的事，美國根據現行有效的條約須對外公開與核意外相關的資訊。

台山核電合營有限公司發文稱，該廠建設兩台EPR（歐洲先進壓水堆）核電機組。1號機組於2018年12月13日商運，2號機組於2019年9月7日商運。1號機組已進入第二個燃料循環，目前處於滿功率運行狀態；2號機組已按計劃完成大修，並於本月10日併網成功。

台山核電廠表示，本次大修是2號機組投入商運後的首次大修，大修安全、質量、工期等指標均完成既定目標。自投入商運以來，台山核電廠嚴格按照運行執照文件、技術程序控制機組運行，兩台機組各項運行指標均滿足核安全法規和電廠技術規範要求。

不少香港市民都擔心萬一發生核泄漏，香港會受到嚴重影響，報道更引起大批網民討論。其實香港天文台在1987年已經就當時將投產的廣東/嶺澳核電站開始環境輻射監測計劃，以監測香港會否受到不良影響。監測計劃以人為放射性核素為主，留意當中是否有變化。

香港天文台：環境輻射監測計劃

香港天文台在1987年已經就當時將投產的廣東/嶺澳核電站開始環境輻射監測計劃，相關的環境伽馬輻射水平數字會每小時於網上更新。圖為2021年6月14日下午4時的數據。（天文台網站截圖）

點擊下圖放大即睇各監測站環境伽馬輻射水平數字 ▼ ▼ ▼

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