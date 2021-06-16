新民黨谷針抽獎公布詳情　早接種有機會奪三次大獎　贏古董勞力士

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-06-16 15:42

商界推出大量優惠推動市民注射新冠疫苗，新民黨早前亦公布推出大抽獎，成為首個以抽獎「谷針」的政黨，而詳情今日終於曝光。 新民黨主席葉劉淑儀今日公開活動詳情，抽獎分三期舉行，合資格人士只要在限期前登記，即能自動參與抽獎，愈早打針愈早登記，就可以參加全部三輪抽獎，隨時贏得三份大獎！

持接種紀錄到辦公室登記 可即場登記成新民之友

葉劉淑儀在facebook貼出活動詳情，明言為響應政府呼籲，提高疫苗接種率，而推出抽獎活動吸引市民接種。

如同早前記招所說，活動參加者需要在推止登記日期前符合幾項條件，包括是18歲及持有香港永久性居民身分證的人士，已在港完成接種完整兩劑新冠疫苗並持有有效紀錄，此外，亦需要為新民黨黨員或新民之友。

葉劉指，合資格人士可以在辦公時間內親臨指定辦事處登記，屆時需要出示疫苗接種紀錄正本或電子紀錄，一般市民亦可以即場登記成為新民之友。完成登記後，登入新民黨指定括獎活動網站，填寫個人資料即可參加，屆時會以電腦方式抽出得獎者。

首次抽獎7月14日截止 9月抽出終極大獎

活動分三期舉行，只需要在截止登記前登記一次，就能參加往後次數的抽獎，也就是說在第一次限期之前登記，即可參與全部三次抽獎。登記時間由6月29日早上10時開始，首次截止登記時間為7月14日下午6時，第二次為8月11日下午6時，第三次為8月31日下午6時。三次抽獎日期分別是7月17日、8月14日及9月4日。

首兩次抽獎的獎品相同，大獎為手提電腦，二獎為智能電話，三獎為體檢套票。第三次為終極大抽獎，頭獎為古董勞力士Cellini 18K女裝腕錶，鑲有鑽石及寶石，二獎為14K白金3卡31鑽石手鍊，三獎為18K白金1 CT鑽石首飾套裝，四獎為14K白金鑲天然鑽石吊墜。

三次抽獎結果將於7月26日、8月23日及9月13日在抽獎網頁公布，亦會有專人電話通知領獎。

新民黨指今次活動獎品總值近100萬元，而由於是抽獎活動，該黨已取得「推廣生意的競賽牌照號碼」。