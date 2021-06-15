林鄭月娥：接種疫苗劑數近300萬　商界谷針獎賞總價值達1.8億元

撰文： 周皓宜 彭焯煒 林劍 最後更新日期： 2021-06-15 10:22

特首林鄭月娥今天（15日）出席行政會議前表示，每日疫苗接種數字明顯上升，至昨日近接種近300萬劑次，但仍須做好築免疫屏障，又指香港疫苗接種率「唔算好差」，在亞洲地區僅次於新加坡。她指商界推出的谷針獎賞，總價值已達1.8億元。 對於外媒指廣東台山核電站可能出現洩漏，林鄭稱港府高度重視，有持續監察人核情況，目前一切正常，符合標準，今日會聯絡廣東省政府跟進。

山核電站被指現洩漏 林鄭：一切正常 將聯絡粵政府跟進



【10:09】被問到台山核電站問題，林鄭指特區政府高度重視此事，亦有持續的監察制度，看看香港的情況，核輻射有沒有超標，涉及不同部門，最重要有天文台、水務署等，昨晚政府已回應一切情況正常，政府今日會主動聯絡廣東省有關部門，彼此有恆常機制，作核標準的探討，一有新發展，會向大眾公布。

至於中聯辦主任駱惠寧上周的發言，有否影響政府對支聯會的態度。林鄭指，希望大眾從主題論壇感受到，回歸前後在共產黨領導之下，特區如何確保「一國兩制」落實、香港繁榮穩定。回顧歷史及借鑑未來，推動「一國兩制」，就要支持中國共產黨的領導，中國憲法列明中國特色社會主義是國家根本制度，中國共產黨的領導是其根本特徵；香港作為中國不可分離的部分，自己也不能違反憲法，由國家執政黨貫徹領導，才能令一國兩制落實。

其二，特區也要不斷完善如何更準確落實憲法、基本法，包括她在去年施政報告提及的國安法、選舉制度、國旗國徹徽法、教育等，未來要不斷努力；其三，需要支持香港更融入國家發展大局。

對於某一團體的態度，林鄭重申都是依法辦事，包括法律如何寫、機構或個人有沒有違反香港法律。

「回港易」計劃需放緩

【10:03】對於「回港易」計劃，林鄭指本來已準備就緒，但由於廣東省出現個案，暫時需要放緩。

疫苗獎賞價值已達1.8億元

【10:00】林鄭月娥表示，近日留意到疫苗接種率不斷上升，截至昨晚為止，政府已為市民接種近300萬劑疫苗，實際是296萬4千8百劑疫苗，其中126萬為科興，另外170萬劑為復必泰，27%市民已接種第一劑疫苗，18市民已接種兩劑疫苗。林鄭說，有關工作仍要做得更加好，才能建立免疫屏障及方便人員往來。她提到，香港的疫苗接種率在亞洲僅次於新加坡，再次呼籲市民要支持疫苗接種計劃。

林鄭表示，上星期提到社會各界提供的已超1.2億元，至今日相關獎賞已增至1.8億元。她指雖然疫苗接種是為了個人健康，但認為有關獎賞也是好事。