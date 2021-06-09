打疫苗抽獎｜盤點各大地產商奇招「谷針」　送豪宅黃金、直接派錢

撰文： 溫多娜 最後更新日期： 2021-06-09 19:48

為響應政府鼓勵市民接種新冠疫苗，各大發展商近數周先後「出招」推各種疫苗抽獎活動。除送豪宅供抽獎，又送酒店套票、足金黃金、iPhone手機、甚至直接派錢等。

長實 、長和聯同李嘉誠基金會

長江實業（1113）、長江和記實業（0001）聯同李嘉誠基金會，昨（9日）公布送出總值2,000萬元的禮券大抽奬，名額36名。頭獎可獨得價值500萬元的長江集團禮券，除可在旗下百佳、屈臣氏、3 香港、豐澤等消費外，更可用作買樓用途，購買長實發展的一手物業。只要在8月前完成接種兩劑新冠疫苗、滿18歲的香港身份證持有人均可登記參加。

參考現時長實的新盤貨尾不多，主要有長沙灣愛海頌、將軍澳日出康城SEA TO SKY，兩者已取入伙紙，惟後者三房單位動輒逾千萬。另全新盤則有洪水橋新盤#LYOS，仍正待批預售。

新鴻基地產

新地 （0016）推出總值逾1,000萬元的「齊齊打疫苗，日日有獎抽」計劃。完成接種兩劑疫苗、滿18歲的香港永久性居民均可登記參加，於7月、8月期間，連續62日每日抽獎送出共92份獎品，得獎者料超過5,700人，獎品包括一部iPhone12連SmarTone 5G計劃，員工及市民每日各一份，另有酒店餐飲現金券﹑一田超市禮券﹑宅度假酒店住宿套票等。

新世界發展

新世界發展（0017）斥1,000萬元夥非牟利機構協助基層抗疫，其中，首500萬元將發放予5,000位基層人士，每名受惠者可獲1,000港元資助，作為疫苗接種薪金或健康諮詢的津貼。由三間非牟利機構推薦及甄選服務對象，並安排發放方式，最快本月底開始發放。

恒地及煤氣公司

恒地（0012）推疫苗接種鼓勵計劃，由今年6月至9月期間舉辦6次抽獎活動，送出999足金合共三百両，及逾百萬元消費禮劵，頭獎可獨得價值超過100萬港元的足金60両。系內煤氣公司同期推出300萬元的疫苗推廣活動，送出總值近1,000萬元獎品。凡在港完成接種兩劑疫苗、年滿18歲的香港居民均可參加抽獎，料6月下旬開始接受網上登記，由7月起每兩周舉行一次電腦抽獎。

信和置業

最早推出「谷針」計劃的信置（0083），旗下黃廷方慈善基金及華置上月宣布，捐出觀塘凱滙全新單位作抽獎活動的終極大獎。凡持香港永久居民身分證，以及完成接種兩劑疫苗者即可參加，該單位實用面積449平方呎，一房間隔，價值約1,080萬元，發展商將為中獎者代繳稅項及管理費。此外，尚有20份各價值10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額。

華人置業

除夥信置捐出凱滙豪宅單位作抽獎，華置（0127）與公務員事務局及其醫護團隊合作，於銅鑼灣皇室大廈設置外展疫苗接種中心，向200名成功於中心接種疫苗的人士送出55萬元禮品，包括華置旗下管理商場的200元購物現金券，及價值100元的雙妹嚜禮品包，預計接種完兩劑疫苗後，可獲總值600元禮品 。

太古地產

太古地產（1972）斥800萬元舉辦大抽獎，提供500份獎品予8月底前完成接種兩劑疫苗的香港居民身份證持有人。每名中獎者將獲得10,000元商場現金劵，於太古廣場、太古城中心或東薈城名店倉使用。

恒隆集團

恒隆集團（0010）推出總值逾1,000萬元的措施，今年9月底前完成接種兩劑疫苗者，在恒隆商場包括Fashion Walk、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場及山頂廣場，單一消費滿100元，即可獲發總值200元的恒隆電子購物禮券。

英皇集團

英皇集團推出20,000張英皇戲院戲票（全港英皇戲院通用）贈予香港總商會以抽獎形式送出 ，凡於今年8月底或之前年滿18歲、並在港完成接種兩劑新冠疫苗的香港身份證持有人均可參加戲票大抽獎。

華懋集團

華懋集團推出總值逾2,000萬獎品供抽獎，凡於今年8月底前打齊兩針的市民，即可參與登記，獎品包括如心酒店Staycation豪華房、標準客房套票、全年任食自助晚餐、娛樂及現金券等，相關的條款及細則稍後公布。

鷹君「谷針」推酒店半價及朗豪坊商場消費優惠。

鷹君集團

鷹君（0041）為今年8月31日前打滿兩劑疫苗的市民，提供消費優惠。包括鷹君旗下本港酒店共3,000晚酒店房間及其住宿餐飲的半價優惠，先到先得；上述人士於集團旗下香港酒店的餐廳消費亦可獲八五折優惠。旗下冠君產業信託（2778）的朗豪坊亦提供消費奬賞，為最多100元朗豪坊商場或其商戶之現金禮券。

龍湖及合景泰富

內房亦加入戰團，龍湖（0960）與合景泰富（1813）旗下新盤啟德尚‧珒溋，早前更新價單，新增「已接種新冠疫苗人士優惠」 ，該盤買家可額外獲得1%的樓價折扣優惠，為首個樓盤為「谷針」直接扣減樓價。只要於香港接種一劑或以上疫苗人士便可獲優惠。