盛智文稱西方民主失效　江樂士：有人望一國兩制失敗　中央須介入

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-16 16:50

中聯辦聯同紫荊文化集團今（16日）舉辦「百年大黨國際學術研討會」，蘭桂坊集團主席盛智文在研討會上讚揚中國式管治是世界上最令人佩服（admired）的制度，稱西方民主已失效，「美國夢變美國噩夢」。 前刑事檢控專員江樂士表示，有部份人為了削弱中國勢力，希望「一國兩制」失敗，因此中央不得不介入制訂《港區國安法》。他強調，《國安法》尊重及保障人權，指定法官依法享有司法獨立。

盛智文讚揚已故國家領導人鄧小平是一名很傑出的領導人(a brilliant man)（盧翊銘攝）

盛智文讚揚已故國家領導人鄧小平是一名很傑出的領導人（a brilliant man），指未有「一國兩制」方案前，港人對回歸中國感到非常憂心，但鄧小平提出「一國兩制」後，港人較為安心，不過由於「一國兩制」沒有先例，1997年前西方世界很多人對香港回歸也有不同看法。

他強調，每一個國家也需要國民教育，美國、加拿大等西方國家亦有推行，不幸地港人一直缺乏身份認同，「兩制先行（two systems come first）」。他說，並非所有港人也曾到訪內地，西方國家更只有少部份人曾到內地，未能見證內地的經濟奇蹟。

盛智文讚揚已故國家領導人鄧小平是一名很傑出的領導人(a brilliant man)（資料圖片）

盛智文：「美國夢」變噩夢 制度已崩壞

盛智文認為，中國式管治是世界上最令人佩服（admired）的制度，「當一個國家有那麼多人時，（中國式管治）的確有效。」。他指，現時中國人民自身已有購買力，不需要再依賴美國市場。

他稱，以前的「美國夢」已變成「美國噩夢」（American nightmare），稱美國制度已崩壞（broken），「西方民主不再有效（western democracy really doesn’t work）」。

盛智文又指，他自2008年起過關時不再使用加拿大護照，改為使用中國護照，「我為我中國人的身份感到自豪。我沒有中國人的外表，但我有中國人的心。」

江樂士表示，《基本法》保障普通法制度，確保香港的司法及檢控工作獨立，但有些人為了削弱中國的力量，希望「一國兩制」失敗，使中央政府不得不介入，於去年訂立《港區國安法》。（資料圖片）

人大常委就國家安全立法 江樂士指做法合憲

江樂士表示，《基本法》保障普通法制度，確保香港的司法及檢控工作獨立，但有些人為了削弱中國的力量，希望「一國兩制」失敗，使中央政府不得不介入，於去年訂立《港區國安法》。

他續指，2019年的反修例示威令香港社會受到破壞及暴力衝擊，反對派公開煽動「港獨」或「自決」，由人大常委會就國家安全立法的做法合憲，亦是在影響最少的情況下介入香港事務。他提到，《港區國安法》尊重和保障人權，指定法官可依法享有司法獨立，由司法機構決定案件由哪名指定法官審議，亦無限制海外法官處理涉《國安法》案件，尊重香港的法律原則。