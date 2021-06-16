警務處國安處舉報熱線　11月至今收超過10萬條訊息

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-06-16 16:24

《港區國安法》在去年中生效，除了中央在港設立國安公署之外，香港政府亦設立部門配合運作，包括特區政府設立維護國家安全委員會，而警務處亦成立國家安全處。 保安局局長李家超在一個專訪中表示，警務處國安處在去年11月設立舉報熱線，至今已經收到超過10萬條訊息，指「不少信息對我們進行風險研判和個案調查都有幫助。」

保安局局長李家超表示，國安處舉報熱線在去年11月開通後，累計已收到超過10萬條訊息，對部門進行風險研判和個案調查都有幫助。（資料圖片）

警務處國安處拘捕109人 62人已被起訴

李家超接受《新華社》專訪時表示，在國安法生效當日，警務處即成立了國安處，專門處理危害國家安全的罪行。其後，特區國安委根據法律規定，制定了一些執行細節，讓警方在處理有關案件時有法可依。

自國安法生效以來，警務處國安處已拘捕109人，當中有62人被起訴，涉及11宗案件。而國安處舉報熱線在去年11月開通後，累計已收到超過10萬條訊息。李家超說：「熱線運作很順暢，不少信息對我們進行風險研判和個案調查都有幫助。」

對於有指警方濫捕濫控，李家超稱：「我們拘捕有關人員只是依據其行為是否違法，不會去考慮他的背景、工作等，整個執法工作都是嚴格依法進行。另一方面，律政司獨立負責起訴工作，不受其他方面的干預，也是依據證據起訴。」

展望未來，李家超認為要留意兩大領域，一是防外，要特別注意外部勢力的動向，二是防內，防範有人鼓吹港獨。

「我相信，未來香港國安法將會繼續維護香港繁榮穩定，推動『一國兩制』在香港的實踐行穩致遠。」李家超說。