傳政府DQ逾百區議員　羅健熙：對民主黨影響大　梁志祥稱難作補選

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-17 12:02

消息指，政府已敲定於7月內安排區議員逐一宣誓，料三類行為會跌入DQ範圍，包括曾參與民主派初選、曾借出議員辦事處作初選票站，以及簽署「墨落無悔」抗爭派立場聲明書，預計最少有100名區議員將因此被DQ。 民建聯立法會議員梁志祥今（17日）在港台節目上表示，宣誓條例中已清楚列出正負面清單，估計政府會一併考慮區議員在條例通過前的行為是否真誠擁護《基本法》等，強調「忠誠不止看當時嗰刻，就好像結婚一樣」。 民主黨主席羅健熙指，相關DQ傳聞一向有出現，他不知政府如何劃定界線，各議員會繼續做好自己工作，但認為若傳聞屬實，對該黨將有好大影響，現時無辦法評估及預算政府下一步行動。

至於應否區議會舉行補選，梁志祥稱要考慮多個因素，包括疫情影響，加上來年政府要舉辦有3場選舉，認為難以再舉行補選。（鄭子峰攝）

被問到若區議員有多人出缺應如何處理，梁志祥承認若區議會「支離破碎」，在運作上有困難，但指其他區議員有責任幫手承擔工作；諮詢工作方面，政府可諮詢各區分區委員會或地區事務委員會，認為問題不大。至於應否舉行補選，梁志祥稱要考慮多個因素，包括疫情影響，加上來年政府要舉辦有3場選舉，認為難以再舉行區議會補選。

《區議會條例》列明，當區議會議席出現空缺，將進行補選填補，但不得在民選議員的現屆任期結束前的4個月內舉行。現時距離區議會換屆尚有兩年時間，羅健熙認為，政府在法律上有責任要補選，強調市民應有其民意代表，政府不應作推搪。

楊彧批評若有議員被DQ後，並無有效上訴機制，預計民協將有9名議員被DQ。（資料圖片）

楊彧：料民協9人被DQ 若不補選明顯是政治決定

民協署理主席楊彧在同一節目上表示，相關傳聞在預期之內，坦言對民協的風險高，又指自己亦曾借出議員辦事處作初選票站，他批評若有議員被DQ後，並無有效上訴機制，預計民協將有9名議員被DQ。

楊彧指，未來一個月有心理準備要向街坊作交代，又指深水埗區議會或有超過一半人被DQ，若其他議員要承接工作有一定難度。至於補選問題，他指以往議席有出缺都是立即進行補選，若政府決定不進行補選，明顯屬政治決定，目的只為矮化區議會。