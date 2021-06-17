何俊堯、鄭紀航將調職　反修例案惹爭議　司法機構：慣常調配機制

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-06-17 20:09

有報道指，東區法院裁判官何俊堯，去年9月中調任高等法院出任「暫委副司法常務官」，任期將於6月25日屆滿，並於6月28日調至西九龍法院死因庭，出任死因裁判法庭死因裁判官。至於，高等法院「暫委副司法常務官」，則由裁判官鄭紀航出任。 司法機構回覆《香港01》查詢時表示，今次是按慣常調配機制而作出調動，指這安排會為裁判官提供汲取不同司法經驗的機會。

何俊堯去年曾被建制陣營狙擊，指他在涉及多宗反修例案件中裁定被告脫罪是「立場偏頗、裁決不公」。而鄭紀航亦曾在社民連前立法會議員梁國雄遇襲案中，被指稱讚襲擊者「熱愛社會」而受到外界抨擊。

何俊堯去年9月調任高等法院出任暫委副司法常務官，為期9個月，將於6月25日屆滿，接任的鄭紀航任期亦為9個月。

司法機構指，按照司法機構現行的司法人手調配安排，因應運作需要，裁判官會不時被調任較高級別法院、各裁判法院或同等級別的專責法庭/審裁處的不同司法職位。司法機構說，今次安排會為裁判官提供汲取不同司法經驗的機會。

司法機構補充，按這慣常調配機制，何俊堯裁判官將於2021年6月28日起調任死因裁判法庭死因裁判官，而鄭紀航裁判官則於同日出任高等法院暫委副司法常務官。