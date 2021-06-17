香港競爭力排名跌至第七位　港府：對制度優勢有信心

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-06-17 21:13

國際管理發展學院今日（17日）發表《2021年世界競爭力年報》，香港排名從去年的第五位跌至今年的第七位，而新加坡則排第五位。

經濟表現、營商效率、基礎建設排名下跌

港府回應《年報》時表示，四項競爭力因素之中，香港在「政府效率」排名仍然維持在榜首，但「經濟表現」、「營商效率」及「基礎建設」的排名則較上一份報告稍低。

而子因素方面，香港在「商業法規」繼續排名在全球第一位，在「國際貿易」、「稅務政策」、「金融」以及「管理方式」的排名亦保持於全球前三名。

《2021年世界競爭力年報》，香港「經濟表現」、「營商效率」及「基礎建設」的排名均下跌。（資料圖片）

政府發言人說：「國際管理發展學院發布的《2021年報》繼續肯定我們在多方面的優勢。作為一個細小和開放型的經濟體，香港在過去幾年面對前所未見的挑戰，但我們有信心香港的制度優勢，包括法治及司法獨立、自由的貿易和投資制度、簡單低稅制、良好的營商環境，以及高效的政府，並未有受到影響。」

發言人補充指，特區政府會在鞏固自身制度優勢的同時，致力提升香港國際金融、航運、貿易中心的地位，並發展香港成為國際創新科技中心、國際航空樞紐和綠色城市，又說政府會加強基建及創科的投資。

至於對外經貿往來，發言人表示香港將繼續發揮好門戶、跳板和中介人的獨特角色，並積極融入國家新發展大局，把握好國家「十四五規劃」和重大發展戰略，包括粵港澳大灣區和「一帶一路」倡議，所帶來的機遇。