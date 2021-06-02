THE亞洲大學排名出爐　清華大學連續三年排第一　港大續排梗頸四

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-06-02 19:00

《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，THE）公布2020年亞洲大學排名，內地清華大學連續三年蟬聯榜首，北京大學及新加坡國立大學續分別排名第二及第三。本港有六間大學打入首100位，港大排名第四，為本地眾院校之冠。中大、理大及浸大「成績」均有進步，當中以浸大升幅最高，排名較去年提升13位；科大及城大則比去年稍為退步，下跌3位。

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內地最多院校打入首100位 共有31間

THE公布最新亞洲大學排名榜，排名計算方法包括大學教學環境（25%）、研究量及聲譽（30%）、研究影響（30%）、國際師生比例（7.5%）、知識轉移收入（7.5%）。

今年有來自30個國家或地區，共551間大學參與排名榜，比去年多13%。首10位繼續由內地、新加坡、香港、日本及南韓等院校「包攬」。

榜首三甲的大學維持不變，內地清華大學連續三年蟬聯榜首，北京大學排名第二，新加坡國立大學排名第三。而香港大學續列入第四位，新加坡南洋理工大學則升一位，排行第五位。

內地繼續在排行榜保持最佳成績，有31間大學打入亞洲區首100位，其次是南韓，有12間，日本則有11間。

港大在THE亞洲大學排名榜排名第四位。（資料圖片）

3間大學排名升 浸大升幅最高 較去年升13位

本港有六間大學打入排名榜前100位，排名第四的港大，為眾院校之冠，其次是中大，排名第7位，較去年升一位。

中大、理大及浸大「成績」均有進步，當中以浸大排名升幅最高，較去年提升13位；科大則由第5位跌至第8位，城大同樣跌3位至第19位。

港大:致力成為亞洲世界級大學 提升國際間聲譽

港大指，確信透過實踐港大勾劃的未來願景藍圖，致力成為亞洲的世界級大學，將更提升港大在國際間的聲譽。中大稱，將繼續追求教研卓越，以提供優質教育為己任，貢獻香港、中國內地及鄰近地區。

理大指，會以排名相關的資料作為參考，不斷求進；並會繼續竭力為學生提供優質教學，通過卓越科研支持社會經濟發展，為香港、國家及世界作出貢獻。

浸大表示，將不斷求進，致力成為領先亞洲、立足世界的型究型博雅大學。城大稱，謹守本業，促進多元、全球化的教學與研究環境，會繼續力求完善，以卓越教研成果貢獻社會。