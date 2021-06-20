壹傳媒案｜吳秋北：倘《蘋果》員工遇權益問題　可向工聯會求助

政情
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警方早前涉嫌違反《港區國安法》拘捕壹傳媒5名高層，包括《蘋果日報》總編輯，同時凍結與《蘋果》相關的三間公司資產，合共1,800萬元，有報道指壹傳媒現金僅夠數周營運，或影響出糧。

港區人大代表、工聯會會長吳秋北今天（20日）出席活動後被問到，若《蘋果》因資產被凍無法運作，該如何保障《蘋果》員工的權益，吳指《蘋果》涉嫌犯法是一回事，勞工保障亦要按法例處理，又稱：「如果有工友、職員在權益上有困難，可以搵工聯會。」

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何啟明稱未收到求助個案

吳秋北指，維護員工應有勞工權益，與《蘋果》涉嫌犯法是兩回事，認為應分開處理，又指倘《蘋果》因資金問題來源有問題而影響運作，應盡快處理員工的待遇。

勞工及福利局副局長何啟明指，《蘋果》資產被凍結與是否欠薪屬兩個層次的事，若有《蘋果》同事被拖欠薪金，可向勞工處求助，指暫時未收到有任何相關求助和資料。

外媒《彭博》日前引述消息，稱《蘋果》資金只足夠正常運作數周，會考慮向法庭申請豁免，並研究透過台灣業務，發起眾籌以繼續維持運作。

勞工及福利局副局長何啟明指出，《蘋果》資產被凍結與是否欠薪屬兩個層次的事，若有《蘋果》同事被拖欠薪金，可向勞工處求助，指暫時未收到有任何相關求助和資料。 （羅君豪攝）

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6月17日，警方進入壹傳媒大樓

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