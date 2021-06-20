李永達出山穩軍心　當選民主黨副主席　稱市民反對參選聲音強烈

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-20 18:54

民主黨今天（20日）召開特別會員大會，補選副主席及兩名中央委員，其中副主席一職只有身兼民主黨選舉委員會主席的元老李永達角逐，他以高比例信任票當選。黃大仙區議員張茂清、葵青區議員梁國華，則成功當選民主黨中委。 李永達接受《香港01》訪問表示，市民反對民主黨參選立法會的意見非常強烈，指除了涉初選案的林卓廷、尹兆堅、胡志偉和趙家賢被還押，兩名前黨主席楊森、何俊仁亦被監禁，直言：「呢個時候仲要求參選？黨內無乜人有興趣討論囉」，更說：「拉得我哋愈多人，反對（參選）聲音就愈多」。

被還押三子力勸「出山」

因初選案被還押的前立法會議員林卓廷，早前辭去黨副主席職務，前主席胡志偉及前立法會議員尹兆堅亦因被還押，辭去中委職務，民主黨今天召開特別會員大會，就3個中央委員出缺舉行補選。

曾任黨主席的李永達，報名競逐副主席一職，消息指，他以高比例的信任票當選。李永達早前接受訪問，透露因被還押三子力勸他「出山」，他才復出擔任民主黨領導層。

難估DQ傳聞 「任何艱難環境，民主黨都要面對」

李永達向《01》表示，市民反對民主黨出選立法會的意見非常強烈，多名黨友正被又還押，包括涉及初選案的林卓廷、尹兆堅、胡志偉和趙家賢，兩名前黨主席楊森、何俊仁亦在囚，直言：「呢個時候仲要求參選？黨內無乜人有興趣討論囉！」

有傳大批民主黨區議員可能因為參與初選、提供票站被DQ，李永達表示，不知DQ傳聞是真是假，有報章指DQ 170人，有網媒則指150人，不知明天會否有媒體「放風」稱會DQ 250人，認為未有實質資訊下，無法就傳聞作討論。他稱在任何艱難環境下，民主黨也會思考如何應對，若該黨失去區議會議席，便要找方法「穩住個黨」，再思考有甚麼工作可以做。

李永達（左）當選副主席，張茂清（中）、梁國華（右）當選中委（民主黨提供）

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