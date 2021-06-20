5000元消費券︱陳茂波親落花園街消費　「豪花」600元買啲乜？

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-06-20 19:35

政府上周公布，5000元電子消費券最快7月4日可以登記領取，8月1日收款，涉及支付寶香港、WeChat Pay HK或Tap & Go「拍住賞」4個電子支付平台。 財政司司長陳茂波今日（20日）下午落區，與民建聯立法會議員鄭泳舜一起到旺角花園街的路邊排檔消費，與商戶及市民打氣、合照，最終花了約600元購物，到底財爺買了什麼？

▼即睇陳茂波落花園街消費買啲乜▼

財爺識用八達通 讚「未拍落去就搞掂」好方便

鄭泳舜於fb上載直播片段，指今日是港九新界販商社團聯合會及油尖旺愛心慈善基金舉辦的「油尖旺購物節」暨抽獎活動宣傳環節，「特別嘉賓」陳茂波為大家親身示範使用電子支付平台消費。

陳茂波首先於一個檔攤購買襪子，總值120元：「平時打波著下，又可以有啲返工嘅。」老闆隨即笑言：「呢對好嘢，鎮店之寶嚟。」陳茂波隨後開啟支付寶應用程式，向老闆展示二維碼付款，並大讚「好方便」。

及後陳茂波前往另一個售賣孩童休閒服裝的排檔，女老闆表示自從政府推出電子消費券，不少商戶都趕緊安裝相關系統，近日亦有市民特意前來試用。陳茂波最終選購兩件上衣、兩條裙子，合共158元，這次以八達通支付。

多名市民求合照

現任特首林鄭月娥於2017年競選特首期間，以八達通乘搭港鐵入閘時，「拍卡」過後一度呆站原地不懂反應，要助手提示「行得喇」才推閘入內，被網民質疑不懂使用八達通。陳茂波今次使用八達通購物時，表現相對自然，把八達通卡拿向機身，隨即聽到「嘟」一聲，又笑稱：「免接觸，未曾拍落去就搞掂。」

在直播過程中，有多名途經的市民、商戶與陳茂波打招呼及要求合照，財爺來者不拒，相當「識做」。

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花600元購買襪、毛巾、孩童服裝

鄭泳舜向《香港01》透露，直播開始前陳茂波已購買10多條毛巾，約花300多元，使用支付寶付款，即前後共花約600元購物，鄭泳舜笑言：「嗰位老闆好識sell（推銷），財爺一買就買咗十幾條。」

在片段最後，鄭泳舜問及財爺是日落區體驗如何，陳茂波說購物前曾到附近喝咖啡，又到不同排檔看看，發現有不少商戶已安裝電子支付平台，親身試用後也覺得十分方便，希望市民收到消費券後踴躍消費，一起帶動經濟。他又趁今天父親節，祝天下父親「身體健康，工作愉快，家庭幸福，大家開開心心，今日過一個輕鬆愉快嘅父親節」。