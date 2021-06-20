消費券｜Carousell有商戶稱助市民套現　每人「手續費」最多200元

撰文： 梁祖饒 最後更新日期： 2021-06-20 15:13

5,000元電子消費劵將於7月4日起接受登記，市民最早在8月1日可獲派發第一期金額。但登記尚未開始，《香港01》發現有人在二手拍賣網站Carousell表示，可助市民「套現」現金券，會以4,800元現金收總額價值5,000元的消費劵，換言之收取了4%手續費。該名人士又指，會以八達通機收取消費劵，向「買家」直接以現金套現，並可在地鐵站交收。 不過， 財政司司長陳茂波曾稱，如果有商戶合謀或透過詐騙手法將消費券套現，將有可能被列入黑名單，套現消費劵亦屬違規行為，或會交由執法部門跟進。 《香港01》正向八達通公司查詢，暫未獲回覆。

有疑似商戶在二手拍賣網站開帖文，以4,800元現金收取價值5,000元的消費劵。

政府將向每名合資格市民派發5,000元電子消費券，並於7月4日至8月14日接受登記，金額按支付工具分兩至三期發放，以電子方式於首兩星期內登記民，最快可於8月1日獲發第一期消費券。

《香港01》記者發現，有疑似商戶昨日（19日）在二手拍賣網站「Carousell」公開表示，可以4,800元現金收取價值5,000元的消費劵，變相幫助其他用戶套現。該帖文更表明「只接受八達通，西鐵沿線交收」。

用八達通機收款 收取4%手續費

記者以一般市民身份向該名商戶查詢，對方稱他有八達通機「收錢」，並「教路」用消費劵當作平時拍卡消費，然後會以現金交給記者。但他強調八達通公司會收取手續費，「不能100%套現」，他本人會收取4%手續費，即每1,000元收取40元手續費，以5,000元消費券計算，每名向他套現的市民最多須繳付400元「手續費」。

該商戶稱他有八達通機收錢，並教路記者用消費劵當作平時拍卡消費，然後他就以現金交給記者。但他強調八達通公司會收取手續費，「不能100%套現」。

▼消費券領取詳情▼

八達通公司曾表示，為協助中小企新商戶處理消費券付款，將於消費券計劃期間，如果商戶下載商用版八達通程式，可獲贈流動收款機，不用收取手續費。如該發帖文商戶是新商戶，最多可淨袋200元。

政府選定八達通、支付寶香港、WeChat Pay HK及Tap&Go拍住賞向市民發放電子消費券，分兩至三期發放，鼓勵市民大額消費。

政府一直與支付工具公司商討杜絕市民套現方法。財政司司長陳茂波曾表示，如果有商戶合謀或者透過詐騙手法將消費券套現，將有可能被列入黑名單，亦有可能交會由執法部門跟進，而支付平台營辦商會恒常監察，如果發現有商戶交易異常會跟進。

《香港01》正向八達通公司查詢，暫未獲回覆。

執業大律師陸偉雄表示，雖然陳茂波曾表示或會交由執法部門跟進，但無具體說明干犯哪條法例。他估計，如政府追究有關行為，或引用干犯串謀詐騙罪，因消費劵的政策原意是推動及鼓勵消費，而非以不正當手法提取現金。他指有關行為違反政策原意，或違反政府申請時所列明的條件，故不符合申領資格，如證據充份便干犯「串謀詐騙罪」。

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