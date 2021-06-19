消費券│商場推優惠搶客　新地回贈200元餐券　港鐵商場八達通83折

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-19 19:24

政府昨日（18日）公布電子消費券詳情，料最快可於8月1日領取消費券。消息一出，本地各大零售集團、發展商等，聯同各個發派消費券的供應商代表，推出不同優惠，迎合「消費券大戰」。 其中，新地旗下12個商場推出「消費券賞上賞」，最高回贈總值200元的購物餐飲贈券； 港鐵商場旗下12個商場，於7月初推出八達通卡飲食購物，即享低至83折優惠。

新地表示，旗下12個商場，包括東港城、上水廣場、北角匯、Mikiki等，推出「消費券賞上賞」。（資料圖片）

新地表示，由7月26日至9月30日期間，旗下12個商場，東港城、上水廣場、北角匯、Mikiki、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、life@KCC、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場推出「消費券賞上賞」一連兩個月大派購物餐飲贈券。

其中指定商場以4大指定電子消費券支付工具 ，包括WeChat Pay HK、支付寶香港、八達通和Tap & Go拍住賞消費滿指定金額，即可獲回贈總值200元的購物餐飲贈券，回贈率高達10%，贈券適用範圍遍及港九新界，涵蓋逾380個商戶及品牌，時尚服飾、餐飲美饌。

信和旗下八大商場包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、藍灣廣場、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心將會加碼推出更多消費優惠及獎賞。（資料圖片）

另外，信和旗下八大商場包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、藍灣廣場、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心將會加碼推出更多消費優惠及獎賞，除了與AlipayHK及livi bank推出總值超過2,000萬元的獨家優惠及大抽獎之外，未來更會與八達通、WeChat Pay HK及信用卡等多個支付平台合作，於電子消費券發放期間，分階段推出更多驚喜回贈及獎賞。

+ 7 + 7 + 7

港鐵商場旗下12個商場，於7月初推出八達通卡飲食購物，即享低至83折優惠。而8月開始，將聯同新鴻基地產旗下22個商場，送出總值逾300萬元的電子優惠券。