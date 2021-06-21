黃秋智辭任紫荊黨總裁　仍保留黨籍　上周被梁振英批釋法建議

撰文： 陳嘉洛 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-21 12:15

近月漸趨活躍的紫荊黨出現人事變動，創辦人之一黃秋智於上周在黨員大會上，以個人原因辭去該黨總裁職位。紫荊黨執委伍俊飛接受《香港01》查詢時確認消息，他代表紫荊黨回應時指，對黃秋智個人原因辭任總裁表示理解，感謝他對黨的事業的突出貢獻。他指黃秋智並無退黨，只是退出領導層，總裁一職暫由主席李山兼任，伍俊飛將會接替黃秋智分管紫荊黨公關與媒體工作。

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否認與IG事件有關

伍俊飛接受《香港01》查詢，確認黃秋智辭任總裁的消息，他指黃秋智辭任對黨的運作影響不大。

去年創黨、聲稱要招收25萬名黨員的紫荊黨近期動作頻頻，該黨月初設立Facebook及Instagram專頁，首個帖文卻引發風波，事源該黨在IG發文稱，將舉行一系列宣傳活動及預備「高質蛇齋餅糉」，希望成為「香港首個貼地政黨」，其後又發帖稱該黨推出「有獎競猜遊戲」，競猜前特首梁振英會否再參選，結果遭《橙新聞》等親建制網媒狙擊，有關貼文最終刪除。

被問到黃秋智辭職是否與IG事件有關，伍俊飛指，IG事件是該黨年輕人在操作上因經驗不足引起，該黨將繼續鼓勵他們用喜聞樂見的方式，與香港年輕人打交道，強調「我們保護年輕人的積極性和創新精神」。

梁振英稱釋法建議「完全無必要」

全國政協副主席、前特首梁振英上月重提發展郊野公園邊陲建屋的建議，稱經專業人士評估後，開發大欖郊野公園邊陲地只需用70公頃土地，即能提供2萬5千個實用面積500呎的居屋單位。黃秋智之後接受傳媒訪問時支持有關建議，批評現屆政府放棄研究改劃郊園邊陲建屋是「講不通」，更指如遇上法規上的阻滯，有必要時可考慮請求人大釋法處理，因香港所有土地都是屬於中央政府。

不過，梁振英同日在Facebook發文反駁黃秋智，指立法會已經沒有拉布，加上建制派議員普遍支持在郊園邊陲地興建公共房屋和長者屋，直指「完全沒有必要，也不應該由人大釋法」。梁振英發文反駁黃秋智後，多名建制派留言附和，工聯會立法會議員陸頌雄更嘲諷稱：「說明紫荊黨真係香港政治的門外漢」。黃秋智其後回應稱：「梁先生所言正確，我虛心接受矯正。」