批政府叫停發展郊野公園邊陲　紫荊黨黃秋智：必要時可尋人大釋法

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-06-13 12:13

現屆政府放棄研究改劃郊野公園邊陲地建屋，全國政協副主席、前特首梁振英頻頻出招，再提於大欖郊野公園邊陲建2.5個居屋，商界政黨經民聯近日亦加入討論，認為應發展郊園邊陲。 紫荊黨總裁黃秋智接受商台訪問時亦和應，他批評現屆政府放棄研究改劃郊園邊陲建屋是「講不通」，更指如遇上法規上的阻滯，有必要時可考慮請求全國人大釋法處理，因香港所有土地都是屬於中央政府。

已招200黨員 指中央需要有能力的愛國者

黃秋智指，紫荊黨的設立最重要不是為了選舉，而是協助下任行政長官施政，貢獻治港方針及人才，強調無意與不同黨派爭議員席位，近日在社交網的舉動也不是為日後選舉造勢。但他承認，目前已經招攬約200名黨員，當中不少人有意參選，但不包括他本人。他指，紫荊黨不怕批評政府，亦無分顏色及政見，強調「中央需要有能力的愛國者」。

談到現時香港管治架構，黃秋智重點批評兩批人，其一是公務員系統，指公務員團隊只是「讀書叻」，但不食人間煙火，不少政策做得不夠貼地，運作起來猶如「國中之國」，予人感覺效率太低，並無盡力協助行政長官施政，建議成立「政治行政學院」，提供「政商合壁」的培訓。

他又提到，行政會議缺乏實權猶如「花瓶」，必須改革，例如精簡架構及賦予實權，讓每名成員掌管一個或多個部門事務，加強各部門協調。他舉例指，日前在「回港易」計劃叫停的爭議上，政府兩個部門一日之內作完全相反的決定，反映有「政出多門」現象，欠跨部門協調，問責制蕩然無存。他指，現時行政長官施政困難，難以做到「揸大放小、揸重放輕」，很多大小事務都要親自過問，日後可靠行政會議居中協調。

上屆政府邀請房協研究發展郊野公園邊陲地帶，其中一個選址合於大欖隧道收費廣場以西。（資料圖片）

香港所有土地都屬中央 必要時可考慮人大釋法解決

談到土地問題，黃秋智認為隨著粵港澳大灣區發展，香港未來的房地產發展重心必須向北移。他批評現屆政府放棄改劃郊野公園邊陲地帶建屋是「講不通」：「郊野公園這麼大片土地，不拿來解決房屋問題，是完全沒有理由。政府企得這麼硬，同事又不『死過』，那這個政府是否還值得支持？」他指，政府不應該因一些制度上的制肘而諸多藉口，不然難以贏得民望。

黃秋智又指，郊野公園牽涉城市規劃問題，必要時需要修例，甚至可以考慮請求全國人大釋法：「香港所有土地，都是屬於中央政府的。」