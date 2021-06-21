喬曉陽：中共無辜負香港　應獲港人擁護　良政善治須忠誠反對派

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-21 12:58

全國人大法律工作委員會前主任委員、基本法委員會前主任喬曉陽接受報章訪問時，談及中國共產黨建黨百年，指香港社會應從「法的精神」層面返本歸真凝聚新共識，化解部分港人對中國共產黨的負面心結，又稱香港良政善治，須德才兼備的建制力量，也需要理性、溫和、成熟的忠誠反對派，認為憲法和《基本法》為忠誠反對派保留政治參與空間。 喬曉陽指，中國共產黨並無辜負香港，「應該得到香港市民們法理上的尊重、理智上的理解、情感上的信任和行動上的擁護」。

2018年，喬曉陽來港出席活動。（ 資料圖片／林若勤攝）

「一國兩制」是中共「版權所有」

喬曉陽接受《文匯報》訪問稱，香港正步入由亂到治的新階段，社會應總結得失，開展治亂反思，稱「在憲制要義上重新校準認知坐標」，從「法的精神」層面返本歸真凝聚新共識，化解部分港人對中國共產黨的負面心結，才能確保「一國兩制」事業在香港特區行穩致遠。

提出中央擁有全面管治權的喬曉陽指，中國是單一制國家，中央對香港特區在內的全國所有地方也具有全面管治權，特區權力不能對抗中央權力，又稱「中央兩度出手大破大立，正是全面管治權的應有之義。」喬曉陽形容，「一國兩制」是中國共產黨「版權所有」、「獨家經營」，形容沒有中國共產黨就沒有「一國兩制」，又指中國共產黨並無辜負香港，「應該得到香港市民們法理上的尊重、理智上的理解、情感上的信任和行動上的擁護」。

民主黨前主席、元老李永達當選黨副主席，他表明反對民主黨參選立法會。（資料圖片/盧翊銘攝）

反對派回到愛國愛港 加入管治隊治隊伍大門「還是打開的」

喬曉陽又稱，香港良政善治，須德才兼備的建制力量，也需要理性、溫和、成熟的忠誠反對派，認為憲法和《基本法》為忠誠反對派保留政治參與空間，又指中央出手並非以反對派陣營為打擊對象，並非要封閉反對派的政治發展空間。

喬曉陽認為，反對派應作出選擇，「是做憲制秩序和中央權力的挑戰者，損害國家主權、安全和發展利益，還是在憲制秩序下做特區良政善治的參與者和持份者」，指反對派放棄與中央頑固對抗的立場，回到愛國愛港的立場，並以實際行動證明不做損害國家和香港利益的事情，加入香港管治隊伍的大門還是打開的，形容這句話今後依然適用。